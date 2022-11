Šéf obchodu EÚ: Znepokojujú nás dôsledky amerického zákona o znižovaní inflácie

Zdroj: oPeniazoch

Rozsiahly daňový, zdravotný a klimatický zákon schválili americkí zákonodarcovia v auguste a zahŕňa rekordných 369 miliárd dolárov vo výdavkoch na klimatickú a energetickú politiku. Obsahuje daňové úľavy na elektrické autá vyrobené v Severnej Amerike a podporuje americké dodávateľské reťazce batérií.



Európski predstavitelia uznali zelené ambície spojené s balíkom, ale znepokojuje ich „spôsob, akým sú navrhnuté finančné stimuly podľa zákona“, uvádza sa v dokumente, ktorý bude predstavený americkým predstaviteľom. EÚ uviedla deväť ustanovení o daňových stimuloch, v ktorých vidí problém.

„Zriadili sme pracovnú skupinu na riešenie týchto problémov... momentálne sa sústreďujeme na nájdenie riešenia, povedal eurokomisár pre obchodvo svojom prejave v Bruseli. „Dúfajme, že zo strany USA existuje ochota riešiť obavy, ktoré máme na strane EÚ,” povedal Valdis Dombrovskis pre CNBC.

Viacerí európski ministri financií vo svojom prejave v Bruseli tiež zdôraznili svoje obavy z opatrení zo strany štátov. „Máme obavy z dôsledkov zákona o znižovaní inflácie,“ cituje nemeckého ministra financií Christiana Lindnera CNBC. „Naším spoločným prístupom by malo byť, že hodnotoví partneri by mali zostať preferovanými obchodnými partnermi,“ povedal.

Na otázku, či by riešením bolo začať pracovať na novej obchodnej dohode s USA, Lindner povedal: „Mali by sme byť otvorení, ak obe strany súhlasia, ale momentálne musíme analyzovať zákon o znižovaní inflácie s jeho dôsledkami pre naše priemyselné odvetvia. A musíme informovať americkú stranu o našich vážnych obavách, nie som si istý, či sú si vedomí našich obáv tak, ako sme znepokojení my.”

Nie je to prvýkrát, čo Európa vyjadrila svoje obavy z tejto politiky. Šéfka EÚ pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová minulý mesiac povedala, že „v zásade by ste to nemali klásť proti priateľom“, ako informovali Financial Times.

EÚ sa v podstate obáva možných nových obchodných prekážok pre európskych výrobcov elektrických vozidiel. A nie sú jediní, rovnaké obavy vyvolala napríklad aj Južná Kórea.