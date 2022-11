Dohoda medzi EÚ a Britániou o obchode v Severnom Írsku je možná do konca roka

dnes 16:01 -

Dohoda medzi Európskou úniou (EÚ) a Spojeným kráľovstvom o obchode po brexite v Severnom Írsku je možná do konca roka. Uviedol to v utorok írsky minister zahraničných vecí Simon Coveney v čase, keď sa Dublin a Londýn pripravujú na rokovania koncom tohto týždňa. TASR správu prevzala z AFP.

Hlavný vyjednávač EÚ Maroš Šefčovič v pondelok (7. 11.) povedal, že pri správnej "politickej vôli" by dohoda mohla prísť v priebehu niekoľkých týždňov.

Írsky premiér Micheál Martin sa vo štvrtok (10. 11.) stretne so svojím britským náprotivkom Rishi Sunakom na samite v Blackpoole v severozápadnom Anglicku, dodal Coveney. Podľa neho je potrebné vyriešiť a uzavrieť túto otázku spôsobom, ktorý rešpektuje už podpísanú medzinárodnú zmluvu. "Myslím si, že je to možné do konca roka," povedal novinárom v Dubline.

Vzťahy medzi Írskom, členom EÚ, a Spojeným kráľovstvom, ktoré z bloku odišlo v roku 2021, narušili nezhody ohľadom zavedenia dohody o podmienkach obchodu s britskou provinciou Severné Írsko.

Podľa dohody o brexite medzi Londýnom a Bruselom Severné Írsko fakticky zostalo súčasťou európskeho jednotného trhu a colnej únie. Jeho hranica s Írskom je totiž jedinou pozemnou hranicou Spojeného kráľovstva s EÚ a musí zostať otvorená na základe podmienok mierovej dohody z roku 1998, tzv. Veľkopiatkovej dohody, ktorá ukončila desaťročia násilia v provincii.

Výsledkom sú však kontroly tovaru, ktorý prichádza z ostatných častí Británie – Anglicka, Škótska a Walesu do Severného Írska. To sa nepáči Londýnu a probritským stranám v Severnom Írsku.

Spojené kráľovstvo chce protokol jednostranne zmeniť a vypracovalo legislatívu, ktorá v súčasnosti mieri do parlamentu napriek varovaniam EÚ, že by to mohlo vyvolať represie a možnú obchodnú vojnu.

Minulý týždeň Londýn ustúpil od zvolania volieb do severoírskeho regionálneho zhromaždenia v decembri. Parlament v provincii je od februára paralyzovaný pre odpor probritských unionistov voči tzv. severoírskemu protokolu, ktorý rieši podmienky obchodu so Severným Írskom.

Demokratická unionistická strana (DUP), najväčšia probritská strana v provincii, chce dohodu o obchode prepracovať, alebo úplne zrušiť, pričom tvrdí, že ohrozuje ústavné miesto Severného Írska v Spojenom kráľovstve.

Coveney vyzval na kompromis na všetkých stranách vrátane DUP a povedal, že cestou vpred sú rozhovory.

Sunak a vláda v Londýne sa zhodli na tom, že obnovenie belfastského parlamentu a ochrana mierovej, Veľkopiatkovej dohody, je ich "absolútnou prioritou".