Private equity: Viac než len pákový efekt

Spoločnosti súkromného kapitálu (SCI) získavajú finančné prostriedky od investorov (väčšinou inštitucionálnych) a investujú ich do spoločností, ktoré nie sú kótované na burze, tým, že im poskytujú vlastný kapitál (rizikový kapitál, rozvojový kapitál) alebo financujú akvizície prostredníctvom LBO (leveraged buyout) čo je výkup firmy s využitím pôžičky.

Súkromný kapitál za posledné desaťročie rástol míľovými krokmi, pričom spravované fondy sa strojnásobili na viac ako 7 biliónov USD, čo je suma podobná celkovej hodnote kótovaných spoločností v Európskej únii.

Ekonomická a spoločenská užitočnosť LBO, hlavného segmentu private equity, však zostáva sporná. Do akej miery sú tieto operácie prospešné pre spoločnosti a ich zainteresované strany? Majú private equity investori pridanú hodnotu úmernú ich odmene, často označovanej za prehnanú, a navyše málo zdanenú, najmä v Spojených štátoch? To sú otázky na ktoré hľadali odpovede akademici Christopher Bonnet a Kirsten Burkhardt-Bourgeoisová na stránkach The Conversation.

Pridaná hodnota

Spoločnosti súkromného kapitálu zdôrazňujú, že sú schopné identifikovať a vybrať úspešné firmy a predovšetkým im pomôcť uspieť tým, že sú aktívnymi a kompetentnými akcionármi, často väčšinovými akcionármi. Niektorí pozorovatelia však tvrdia, že táto údajná pridaná hodnota je značne prehnaná a že operácie sú založené predovšetkým na efekte finančnej páky (vysoký dlh), ktorý spôsobuje, že financované spoločnosti sú krehkejšie.

Niektoré nedávne akademické výskumy naznačujú, aj keď v tejto veci neexistuje konsenzus, že priemerná ziskovosť private equity nie je výrazne vyššia ako ziskovosť investovania do verejne obchodovateľných spoločností, čo vyvoláva otázku, aké sumy investori smerujú do nekótovaného sektora.

Komplexné operácie

LBO, sektorová konsolidácia, je stratégia spočívajúca v postupnej akvizícii niekoľkých malých alebo stredných spoločností v rovnakom odvetví činnosti, aby sa vytvoril väčší a efektívnejší subjekt, ktorý sa po niekoľkých rokoch predá celok.

Vedci zdôrazňujú, že implementácia tejto stratégie je komplikovaná, pretože jej cieľom je vybudovať koherentnú a integrovanú skupinu spojením rôznych a niekedy aj konkurenčných spoločností, čo predstavuje množstvo problémov ako je výber odvetvia, výber cieľov, harmonizácia riadenia, dosiahnutie synergií. Na základe výskumu upozorňujú, že ani zďaleka nejde o jednoduché finančné operácie založené len na finančnej páke.

Kognitívne problémy sú rôznorodé. Musí sa zabezpečiť, aby manažéri získaných firiem investovali (ako menšinoví akcionári) do holdingovej spoločnosti vedúcej skupiny, dodržiavali projekt, akceptovali zdieľanie nápadov a preukázali otvorenosť s cieľom uľahčiť výmenu poznatkov a harmonizáciu postupov počas fázy integrácie. Musí sa vytvoriť atmosféra dôvery a transparentnosti. Aby sa z firiem, ktoré boli predtým konkurentmi, mohla stať skupina, musia si navzájom zdieľať osvedčené postupy a obchodné synergie, to považujú vedci za kľúčové pri rozhodovaní o akvizícii. Kapitáloví investori teda prinášajú okrem kapitálu aj skutočnú pridanú hodnotu vďaka svojmu know-how v oblasti riadenia, ktoré prispieva k úspešnosti operácií.

Nezodpovedané otázky

Štúdie ukázali dôležitosť silného zapojenia spoločností súkromného kapitálu a úzkej spolupráce s manažérmi získaných firiem pre úspech týchto operácií. Dostupné empirické výskumy, aj keď sú nedostatočné, tiež naznačujú, že tieto operácie boli ziskovejšie ako tradičné LBO a prinášajú vyššie výnosy. Otázka pridanej hodnoty zostáva. Dokáže private equity prekonať kótovaný sektor? Je odmeňovanie manažérov veľkých fondov nadmerné? Sú regulácia a transparentnosť dostatočné vzhľadom na kapitál, ktorý toto odvetvie mobilizuje? Zohľadňuje dostatočne environmentálne otázky a záujmy iných zainteresovaných strán ako akcionárov, čo je dôležitá otázka z hľadiska očakávaní z hľadiska zodpovedného investovania? Bude si to vyžadovať ďalší výskum, pričom pre vedcov bude tiež zaujímavé sledovať, ako sa odvetvie prispôsobí novému ekonomickému kontextu, ktorý sa vyznačuje prudkým rastom úrokových sadzieb, čo zvyšuje náklady na akvizície s pákovým efektom, a slabším rastom (alebo dokonca recesiou), ktorý by mohol oslabiť vysoko zadlžené spoločnosti.