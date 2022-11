Desať firiem s najvyšším ziskom na Slovensku: Rebríčku za vlaňajšok kraľujú košickí oceliari

Zdroj: TASR/oPeniazoch

Firmou s najvyšším vykázaným ziskom za rok 2021 vo výške 648,2 milióna eur boli US Steel Košice. Spoločnosť bola zároveň aj najväčším platcom dane z príjmu, keď so splatnou daňou v sume 152,7 milióna eur predbehla aj dlhoročnú jednotku v najväčšej splatnej dani, a to prepravcu plynu eustream. Ten vykázal splatnú daň z príjmu vo výške 126 miliónov eur, vyplýva z dát zverejnených spoločnosťou FinStat.

"V porovnaní s rokom 2020, kedy suma splatnej dane medziročne klesla o 0,89 %, evidujeme rast splatnej dane na analyzovanej vzorke 250 000 slovenských firiem, ktoré podali účtovnú závierku za rok 2021, až o 30,3 %," uviedla Miriama Pudišová zo spoločnosti FinStat. Prvých 100 najväčších platcov zaplatilo podľa nej spolu 43,5 % z celkovej sumy splatnej dane 3,442 miliardy eur.

Dvojnásobné tržby košických oceliarov

U. S. Steel Košice mal najväčší medziročný nárast v splatnej dani a jeho tržby oproti roku 2020 vzrástli o 110 % na 3,589 miliardy eur. Ďalšou firmou s významným medziročným rastom v uhradenej splatnej dani je Slovnaft, ktorý prešiel zo straty 81 miliónov eur do zisku 253 miliónov eur a zaplatil splatnú daň vo výške 50 miliónov eur. V rebríčku sa posunula vyššie aj Kia Slovakia, ktorej splatná daň bola 61 miliónov eur.

Desať najziskovejších firiem na Slovensku za rok 2021

Názov Zisk (eur) U. S. Steel Košice, s.r.o. 648 298 000 eustream, a.s. 276 784 000 SPP Infrastructure, a. s. 268 000 000 SLOVNAFT, a.s. 252 764 000 Slovenská sporiteľňa, a.s. 239 428 000 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 234 449 000 Stredoslovenská energetika Holding, a.s. 227 862 000 Kia Slovakia s. r. o. 221 680 000 VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 191 704 000 Tatra banka, a.s. 150 913 000

Do prvej desiatky firiem s najvyšším ziskom sa okrem spomínaných spoločností dostali aj SPP Infrastructure, Slovenská sporiteľňa, Slovenský plynárenský priemysel, Stredoslovenská energetika, Volkswagen Slovakia a Tatra banka.

Zaujímavým je podľa Pudišovej aj rast splatnej dane pri firmách, ktoré ju mali v predošlom roku nulovú, alebo im vzrástla niekoľkostonásobne, ako napríklad Marelli PWT Kechnec Slovakia, OKTE, sli.do, alebo už zlúčená Penta Investments.