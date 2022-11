Americké technologické giganty hasia problémy: Po Twitteri čaká údajne veľké prepúštanie aj Facebook

Zdroj: ČTK

Foto: SITA/AP

dnes 11:52 -

Americká firma Meta Platforms, materská spoločnosť Facebooku, plánuje tento týždeň oznámiť hromadné prepúšťanie tisícok zamestnancov, uviedol ekonomický server The Wall Street Journal (WSJ). Oficiálne oznámenie by podľa WSJ malo prísť v stredu a bolo by prvým veľkým prepúšťaním v osemnásťročnej histórii spoločnosti.

Meta mala ku koncu septembra 87 000 zamestnancov. Vedenie firmy už začiatkom minulého týždňa pracovníkov vyzvalo, aby zrušili služobné cesty, ktoré nie sú nevyhnutné, píše WSJ s odvolaním sa na interné zdroje vo firme.

Prepad zisku, pokles tržieb

Zisk Mety klesol v treťom štvrťroku medziročne o viac ako polovicu na 4,4 miliardy dolárov, tržby sa znížili o štyri percentá na 27,7 miliardy dolárov. Spoločnosť navyše varovala pred rastom nákladov a oznámila, že straty v divízii, ktorá má na starosti vývoj virtuálneho sveta metaverse, sa na budúci rok zrýchlia.

Podnikanie firmy ohrozuje rad problémov, medzi ktoré patrí silná konkurencia firiem Tiktok či Amazon na trhu s reklamou. Tržby podniku negatívne ovplyvnili aj zmeny spoločnosti Apple v ochrane osobných údajov v operačnom systéme iOS.

Graf: Vývoj ceny akcií spoločnosti Meta Platforms za posledných 12 mesiacov

Zdroj: tradingeconomics.com

Prudký rast počas pandémie

Meta rovnako ako mnohé ďalšie technologické firmy zažila počas dvoch rokov pandémia Covidu-19 prudký rast. V rokoch 2020 a 2021 najala celkovo 27 000 nových pracovníkov a ďalších viac ako 15 000 ľudí zamestnala tento rok, píše WSJ.

Plánované prepúšťanie zamestnancov firmy Meta by bolo veľké, ale zďaleka nedosiahne meradlo výpovedí v spoločnosti Twitter. Tá sa po nedávnom prevzatí Elonom Muskom rozlúči s polovicou zamestnancov.