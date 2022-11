Stagnujúci realitný trh v ČR zasiahol aj developerov, ponúkajú viaceré bonusy

dnes 10:16 -

Stagnujúci český realitný trh tlačí už aj na zdanlivo neohroziteľných developerov. V dôsledku drahých hypoték, ktorých objem sa medziročne prepadol o 82 %, ľudia nestoja na nové byty pred predajnými miestami fronty a radšej sa púšťajú do renovácií svojich domovov. Developeri sa preto usilujú motivovať ľudí ku kúpe viacerými bonusmi. Najobľúbenejším je, podobne ako pri iných produktoch, akcia "dva za cenu jedného," aj keď tým druhým predávaným kusom nemyslia byt. Informoval o tom server E15.cz.

"Dynamika predaja bytov je aktuálne skutočne nižšia. V čase vysokých úrokových sadzieb preto vieme oceniť, keď zákazník pri prvej platbe uhradí viac než 20 % z ceny bytu, prípadne, keď má voľné prostriedky a zaplatí celých 100 %. V takom prípade poskytujeme zľavu z celkovej ceny. Tá je potom obojstranne výhodná," vysvetľuje šéf predaja developerskej spoločnosti Penta Jan Kalaš. Dodáva však, že pre väčšinu ľudí stále vedie cesta k vlastnému bývaniu iba cez hypotéku.

Práve drahé hypotéky sú v súčasnosti najčastejším dôvodom, prečo ľudia o kúpe bytu radšej ani nepremýšľajú. Veľká časť developerov sa preto rozhodla ponúkať klientom vlastné výhodnejšie financovanie. Ako povedal investičný manažér zo spoločnosti DRFG Real Estate Ondřej Klička, aby vyšli klientom v ústrety, pripravujú pre nich program dotovanej hypotéky s garanciou nižších než trhových úrokových mier.

Rovnakou cestou sa rozhodla vydať aj spoločnosť Gartal, ktorá k dotovanej hypotéke ponúka aktuálne aj cashback alebo vrátenie až 10 % z ceny nehnuteľnosti späť. "Funguje to tak, že v prípade mimoriadnej splátky ju zhodnotíme fixným úrokom 6 % ročne odo dňa pripísania až do dňa dokončenia projektu. To môže predstavovať vo výsledku až desatinu hodnoty celej nehnuteľnosti," povedal obchodný riaditeľ z firmy Gartal Vladimír Tomaševský.

K samotnému zlacneniu bytov však developeri nepristupujú. "Máloktorí z nich si môžu dovoliť ísť dolu s cenníkovými cenami. Developeri však musia uskutočniť aspoň nejaké predaje, čo pre nich znamená omnoho väčšie úsilie aj investície do marketingu. "Stále častejšie sa preto snažia motivovať zákazníka na kúpu rôznymi produktami. V ponuke sú napríklad garáže zadarmo alebo príspevky na vybavenie bytu," hovorí obchodný riaditeľ spoločnosti Home Portal Jan Vitvera.

Navyše, motivačné bonusy sa týkajú stále väčšieho podielu trhu. Do svojich ponúk ich zaraďujú už aj veľkí hráči. "Podľa našich prieskumov aktuálne iba 42 % novostavieb neponúka žiadnu zľavu alebo bonus," dodáva Vitvera. Popri dotáciách na hypotéku alebo výhodnejšom financovaní je najpopulárnejším bonusom ponuka byt plus garáž zadarmo.

"Počas leta sme ako motiváciu na kúpu ponúkali klientom zadarmo parkovacie miesta k vybraným bytovým jednotkám. Ponuka sa osvedčila, a preto sme sa teraz s blížiacimi sa Vianocami rozhodli dávať k nákupu bytu aj poukážku na jeho vybavenie podľa vlastného výberu," uviedol obchodný riaditeľ spoločnosti V Invest Tomáš Drábek.

Balíček "dva za cenu jedného," teda byt aj garáž za cenu bytu, sa objavuje aj v iných variantoch. Developeri častejšie ponúkajú byty, ktoré už disponujú kuchynským kútom v cene, alebo v reakcii na súčasnú energetickú krízu dodávajú do projektov aj tepelné čerpadlá alebo solárne panely, s ktorými pôvodný návrh nepočítal. Cena bytu však zostáva rovnaká.

"Developerské projekty boli až donedávna koncipované na plyn, pretože bol vo svojej dobe najlacnejšou komoditou. Všetky naše projekty teraz prerábame na iné zdroje vykurovania. Dávajú sa tepelné čerpadlá, fotovoltika, solárne kolektory," vysvetľuje Josef Molnár, špecialista spoločnosti Magus EDH, ktorá sa špecializuje na energetické riešenie budov. Ako dodal, úspora energie dnes zaujíma úplne každého a pri výbere bytu hrá dôležitú úlohu.