Lacná ruská ropa: Maďarský MOL viac ako zdvojnásobil štvrťročný zisk

Zdroj: ČTK

Foto: TASR/Pavel Neubauer

dnes 17:31 -

"Kým makroekonomické podmienky sa v ropnom a plynárenskom sektore v prvých deviatich mesiacoch roka vyvíjali priaznivo, neistotu vrhá na odvetvie vonkajšie prostredie, hrozba recesie, štátnej intervencie a dane z mimoriadnych ziskov," uviedol generálny riaditeľ Zsolt Hernádi. "Zdá sa, že ekonomickú budúcnosť Európy rozhodnú európske sankcie," dodal.

Celkové prevádzkové tržby sa zvýšili o 78 percent na 2,89 bilióna forintov. Firma výrazne viac platí za suroviny a ďalší materiál, celkové prevádzkové výdavky sa ale zvýšili menej ako tržby, a síce o 69 percent. Prevádzkový zisk potom firma zvýšila o 149 percent na 445 miliárd forintov.

Tretí štvrťrok podľa šéfa podniku ukázalo, že dodávky energií do regiónu stredovýchodnej Európy boli veľmi napäté. Na zaistenie energetickej bezpečnosti ale podľa neho bude potrebný disciplinovaný prístup k investíciám, ako sa bude firma zbavovať závislosti na energetických surovinách z Ruska a zároveň sledovať vývoj obnoviteľných zdrojov.

Vzhľadom na to, že MOL pôsobí vo viacerých krajinách as jeho akciami sa obchoduje aj inde ako v Maďarsku, vykazuje účtovníctvo aj v dolároch. Skupina zvýšila výhľad tvorby hrubého prevádzkového zisku na tento rok do pásma 4,1 až 4,4 miliardy USD, zatiaľ čo doteraz počítala s čiastkou asi 3,3 miliardy USD.

Európska únia zaviedla sériu sankcií proti Rusku za jeho agresiu na Ukrajine. Umožnila ale výnimku pri dodávkach ruskej ropy do Maďarska, na Slovensko a do Českej republiky ropovodom Družba. Jediná maďarská rafinéria v meste Százhalombatta pri Dunaji blízko Budapešti tak naďalej dostáva ruskú ropu. MOL prevádzkuje aj rafinérie na Slovensku av Chorvátsku.

(1 EUR = 407,87 HUF)

(1 EUR = 0,9753 USD)