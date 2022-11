Realitné impérium Donalda Trumpa bude pod drobnohľadom súdu. Kvôli obavám z presunu majetku.

Zdroj: oPeniazoch

dnes 10:36 -

Trumpove realitné impérium bude až do ukončenia súdneho procesu o podozrení z podvodov pod drobnohľadom súdu. Rozhodol o tom vo štvrtok sudca newyorského súdu v Mahnattane. Narábanie s majetkom Trump Organization tak bude podľa nariadenia súdu pod nezávislým dohľadom a taktiež bude podliehať stanoveným obmedzeniam. Akýkoľvek prevod majetku z portfólia spoločnosti budú musieť napríklad hlásiť na posúdenie súdu 14 dní vopred.

O zavedenie nezávislého dohľadu pritom požiadala kancelária generálneho prokurátora v New Yorku po tom, čo v septembri podala rozsiahlu občianskoprávnu žalobu proti Trump Organization a taktiež členom Trumpovej rodiny.

Založili Trump Organization II

Dôvodom bolo podozrenie, že Trumpove spoločnosti sa pokúšali previesť peniaze mimo jurisdikcie štátu. V deň, keď bol prípad podaný, totiž vytvorili novú spoločnosť Trump Organization II, registrovanú v Delaware. Newyorská generálna prokuratúra tvrdí, že išlo o pokus presunúť aktíva mimo dosahu štátu.

"Vzhľadom na preukázanú tendenciu obžalovaných zapájať sa do pretrvávajúcich podvodov, neudelenie takéhoto súdneho príkazu by mohlo viesť k extrémnemu poškodzovaniu obyvateľov New Yorku," cituje denník Financial Times výrok sudcu Arthura Engorona v príkaze vydanom vo štvrtok.

Podvody s oceňovaním majetku

Generálna prokurátorka štátu New York pritom obviňuje bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, jeho tri deti a jeho spoločnosť z toho, že počas dekády vygenerovali nezákonné zisky v objeme 250 miliónov amerických dolárov prostredníctvom schémy falošného oceňovania ich majetku. Trump mal podľa obžaloby poskytnúť falošné a zavádzajúce ocenenia majetku bankám a poisťovniam, ktoré nafúkli čistú hodnotu jeho imania o miliardy dolárov.

Zástupcovia Trumpovej spoločnosti na rozhodnutie súdu reagovali ako na politicky motivované a nebezpečné pre slobodné podnikanie. „Rozhodnutie predstavuje nebezpečný precedens pre vládne zasahovanie do súkromného podnikania a je očividným pokusom ovplyvniť výsledok nadchádzajúcich volieb,“ cituje The Wall Street Journal hovorkyňu Trump Organization.