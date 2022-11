Európa by mala šetriť s plynom, aby sa vyhla jeho nedostatku v budúcom roku

dnes 18:01 -

Európa musí začať okamžite konať, aby zabránila nedostatku zemného plynu v budúcom roku, keďže Rusko obmedzuje svoje dodávky pre vojnu na Ukrajine. Varovala vo štvrtok Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). TASR o tom informuje na základe správy AFP.

Podľa IEA ak Rusko úplne zastaví dodávky plynovodmi a Čína zvýši dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG), na ktorý sa Európa spolieha, že nahradí ruský plyn, bude tzv. starý kontinent na budúci rok čeliť nedostatku komodity.

Agentúra odhaduje, že Európe by mohlo na budúce leto chýbať 30 miliárd metrov kubických (m3) plynu. Toto číslo predstavuje takmer polovicu plynu potrebného na naplnenie zásobníkov na 95 % ich kapacity pred začiatkom zimy a zabezpečenie fungovanie ekonomiky, uviedla agentúra so sídlom v Paríži vo svojej správe.

Riaditeľ IEA Fatih Birol informoval, že v piatok (4. 11.) bude rokovať s niekoľkými európskymi vládami. "Sme presvedčení, že Európa musí prijať okamžité opatrenia, aby sa vyhla riziku nedostatku zemného plynu v budúcom roku," povedal Birol novinárom. "Bijeme na poplach európskym vládam a Európskej komisii, pokiaľ ide o budúci rok," povedal.

Rusko tento rok drasticky obmedzilo dodávky plynu do Európy, ktorá má podozrenie, že ide o odvetu za jej sankcie proti Moskve po invázii na Ukrajinu. Európa však dokázala pred nadchádzajúcou zimou naplniť zásobníky.

IEA odhaduje, že Moskva dodala tento rok do Európy 60 miliárd kubických m3 plynu. Podľa agentúry je však "veľmi nepravdepodobné", že by Rusko poskytlo rovnaké množstvo aj v roku 2023, Naopak, hrozí, že môže svoje dodávky úplne zastaviť.

Čínsky dovoz LNG bol v prvých 10 mesiacoch tohto roka nižší pre spomalenie jej ekonomiky v dôsledku blokád spojených s ochorením COVID-19. Ale ak druhá najväčšia svetová ekonomika v budúcom roku obnoví svoje nákupy, mohla by získať 85 % z očakávaného nárastu globálnych dodávok LNG.

Vlády Európskej únii (EÚ) vyzvali podniky a domácnosti, aby túto zimu šetrili s energiou v zredukovali spotrebu o 15 %, zatiaľ čo sa hľadajú alternatívni dodávatelia.

Nórsko predbehlo Rusko a stalo sa hlavným európskym dodávateľom zemného plynu. EÚ dováža tiež LNG z iných krajín rýchlosťou, ktorá spôsobuje problémy v prístavoch. Ceny plynu medzitým výrazne klesli.

Birol upozornil, že európske zásobníky plynu môžu byť v roku 2023 naplnené len na 65 % v porovnaní s 95 % v tomto roku. "So súčasným miernym počasím a nižšími cenami plynu existuje nebezpečenstvo, že sa do rokovaní o dodávkach plynu v Európe vkradne sebauspokojenie, ale ešte nemáme v žiadnom prípade to najhoršie za sebou," uviedol Birol v samostatnom vyhlásení. Varoval pritom, že Európa môže na budúcu zimu čeliť "ešte ťažšej výzve".

"To je dôvod, prečo vlády musia okamžite podniknúť kroky na urýchlenie zlepšenia energetickej efektívnosti a urýchlenie zavádzania obnoviteľných zdrojov a tepelných čerpadiel a ďalších krokov na štrukturálne zníženie dopytu po plyne," dodal.