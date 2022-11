14 rokov Bitcoinu: Dnes používame kryptomenu, ktorá sa výrazne líši od tej pôvodnej

Zdroj: oPeniazoch

Foto: getty images

dnes 0:23 -

Keď Satoshi Nakamoto v októbri 2008 prvýkrát zverejnil bielu knihu o Bitcoinoch, svet sa zmietal vo finančnej kríze spôsobenej nezodpovednosťou a nedbalosťou inštitúcií, ktoré kontrolovali náš finančný systém. Hedžové fondy, centrálne banky a iní mocní agenti boli až príliš šťastní, že vsadili na ekonomiku s nadmerným pákovým efektom a profitovali z ekonomických strát, ktoré robotnícka trieda utrpela, keď tieto stávky padli, píše v editoriáli pre bitcoinmagazine Archie Chaudhury, nadšenec blockchainu.

Vlády, v zúfalej snahe udržať tieto inštitúcie pri živote, minuli stovky miliárd dolárov na záchranu a iné peňažné injekcie namiesto toho, aby zabezpečili blahobyt priemerného občana.

Bitcoin mal byť odpoveďou na peniaze kryté štátom, vízia decentralizovanej digitálnej meny, ktorá by mohla poskytnúť efektivitu on-line bankovníctva, relatívnu pseudonymitu fyzickej hotovosti a prekonať nedostatky zlata.

31. október, deň, keď Satoshi Nakamoto formálne uviedol svoju bielu knihu na Cypherpunks Mailing List, sa stal známym ako „Deň bitcoinovej bielej knihy“ a oslavuje sa ako neformálne vyhlásenie nezávislosti od skorumpovaných štátom podporovaných peňazí, ktoré sa počúva po celom svete. Nakamotovým konečným cieľom bolo vytvoriť aktívum, ktoré by bolo autonómne, decentralizované a nepodliehalo chamtivosti alebo vôli žiadneho jednotlivca.

Bitcoin, ktorý dnes používame, sa výrazne líši od bitcoinu, ktorý Satoshi Nakamoto a jeho kolegovia vytvorili koncom 21. storočia. Okrem početných technických vylepšení a výrazného rozšírenia siete, je tu aj ďalší spôsob, akým sa Bitcoin zmenil. BTC sa považuje skôr za uchovávateľa hodnoty než za platformu pre mikroplatby. Rozdelením Bitcoinu na Bitcoin Cash a neskôr Bitcoin SV, sa rozdelila aj komunita, na skupinu ktorá verili v škálovateľnosť pred všetkým ostatným, a základný reťazec bitcoínov podporovali členovia, ktorí sa snažili zachovať decentralizáciu a pozrieť sa na alternatívne metódy, ako sú platobné kanály na vrstve 2 na podporu škálovateľnosti. Lightning Network, ktorý je najpopulárnejším platobným kanálom, pomaly získava na popularite a nedávno dosiahol kapacitu 5000 bitcoinov.

Nakamoto počítal s konečnou úrovňou 21 miliónov Bitcoinov. Nebolo to len z technologických alebo ekonomických dôvodov. Zmena limitu ponuky Bitcoinu by mohla viesť k zvýšeniu výkonu a prijatiu. Filozofia je postavená na silnej viere, že nedostatok, bezpečnosť a decentralizácia majú prednosť pred všetkým ostatným. Prirodzený nedostatok Bitcoinov ho robí atraktívnym pre občanov tam, kde korupcia viedla k neobmedzenej inflácii. Toto prijatie dokonca viedlo niektoré vlády, ako napríklad El Salvador, k tomu, aby vyhlásili Bitcoin za národnú menu, čo je krok, ktorý by bol pre Nakamota a pôvodných zástancov Bitcoinu nepochopiteľný.

Archie Chaudhury vo svojom stĺpčeku považuje za najzaujímavejšia vec, ktorú si treba vziať z pokroku Bitcoinu za posledných pár rokov, že to dosiahol bez centrálneho lídra. Upozorňuje, že na rozdiel od alternatívnych aktív, ktoré sú viac podobné decentralizovaným softvérovým platformám, Bitcoiny fungujú čisto ako peniaze s kľúčovými „politickými“ rozhodnutiami vytvorený komunitou. Nezastrešuje ho žiadna organizácia alebo zástupca, ktorý by bol výlučne zodpovedný za podporu prijatia, ani neexistuje centrálny „hlavný vedec“, ktorý by mal významný vplyv na kľúčové rozhodnutia na úrovni protokolu. A práve nedostatočná hierarchia mala byť cieľom pre iné projekty distribuovaných účtovných kníh, ktoré sú možno do určitej miery decentralizované, stále sú však do značnej miery ovplyvnené jedinečnou entitou alebo jednotlivcom.

Z technického hľadiska je kľúčová technológia, ktorá nielenže umožňuje ďalšiu škálovateľnosť a bezpečnosť, ale tiež pomáha decentralizovať sieť. „Nedôveruj, preveruj“ je heslo komunity, nespoliehať sa na údaje od externých tretích strán. Napriek svojim koreňom v technológii sa Bitcoin v priebehu rokov vyvinul, aby sa stal niečím viac. Bitcoin už nie je softvér, do ktorého môžu zasahovať iba vývojári, kódovači alebo tí s vysoko technickým zázemím. Dne je to komunita, sieť, rovnako zmýšľajúcich jednotlivcov, ktorí majú rôznu mieru viery v jedinečnú myšlienku.

Cypherpunkeri, Satoshi Nakamoto a väčšina bitcoinovej komunity, všetci veria v myšlienku, že jedného dňa bude môcť existovať digitálna mena peer-to-peer úplne nezávislá od akejkoľvek vlády, sprostredkovateľa alebo zaujatej strany. Široká verejnosť ale pojmom ako blockchain, či fork nerozumie. Chaudhury vyzýva k väčšej informovanosti nielen o technológii Bitcoinu, ale aj o zlyhaniach starých finančných systémov, či vyzdvihnutie rozdielov medzi Bitcoinmi a inými kryptomenami. Naráža na nedávny trend presadzovať úspech jednej platformy nad všetkým ostatným a dokonca osočovať alebo urážať platformy, ktoré čelia potenciálnej regulačnej kontrole.

Vyhnúť sa cenzúre a používať nezávislé digitálne aktívum/sieť, by mala byť základná myšlienka, v ktorú Satoshi Nakamoto a jeho kolegovia verili, a ktorú máme mať na pamäti pri krokoch autoritárskych vlád. Bez ohľadu na použitú platformu.