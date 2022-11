Pfizer zaznamenal v 3. štvrťroku nárast zisku

dnes 15:16 -

Americká farmaceutická spoločnosť Pfizer zaznamenala v uplynulom 3. štvrťroku nárast zisku. Pomohol jej dopyt po lieku Paxlovid proti ochoreniu COVID-19, ktorý zmiernil vplyv poklesu predaja vakcíny na jej výsledky. TASR o tom informuje na základe správ AP a RTTNews.

Koncern Pfizer so sídlom v New Yorku v utorok oznámil, že jeho čistý zisk sa za tri mesiace do konca septembra 2022 zvýšil o 6 % na 8,61 miliardy USD (8,68 miliardy eur) alebo 1,51 USD na akciu z 8,15 miliardy USD alebo 1,42 USD na akciu v predchádzajúcom roku.

Bez započítania jednorazových položiek stúpol upravený zisk na 1,78 USD z 1,27 USD/akcia vlani, zatiaľ čo analytici očakávali zisk 1,39 USD na akciu.

Celkové tržby za 3. štvrťrok klesli o 6 % na 22,64 miliardy USD z 24,04 miliardy USD v rovnakom štvrťroku minulého roka. Analytici očakávali za 3. štvrťrok tržby vo výške 21,04 miliardy USD.

Tržby z vakcíny Comirnaty proti ochoreniu COVID-19 sa v uplynulom štvrťroku prepadli o 66 % na 4,4 miliardy USD, najmä v dôsledku zmien v dohode s Európskou komisiou o dodávkach, ktoré Brusel posunul do 4. štvrťroka. Tržby poškodil aj pomalý dopyt na rozvíjajúcich sa trhoch. Predaj vakcíny v USA však stúpol potom, čo regulačné úrady schválili novú posilňovaciu dávku a rozšírili jej podávanie aj na deti vo veku 6 mesiacov.

Na druhej strane, predaj lieku Paxlovid priniesol v 3. štvrťroku tržby 7,5 miliardy USD a v tomto roku zatiaľ vygeneroval tržby viac ako 17 miliárd USD. Bez započítania Paxlovidu a Comirnaty vzrástli tržby spoločnosti o 2 %.

Pfizer zároveň zvýšil a zúžil svoju prognózu zisku za rok 2022. Teraz očakáva upravený zisk v rozmedzí 6,40 až 6,50 USD na akciu. Analytici mu predpovedajú zisk 6,40 USD na akciu.