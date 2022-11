Rast cien nemeckého importu aj exportu sa v septembri spomalil

dnes 13:46 -

Rast cien dovozu do Nemecka sa síce v septembri zmiernil o niečo viac, ako odhadovali analytici, ale jeho tempo zostalo aj tak vysoké. To signalizuje, že spotrebiteľská inflácia, ktorá láme rekordy, tak skoro neklesne. Oznámil to v utorok spolkový štatistický úrad Destatis. TASR správu prevzala z RTTNews.

Podľa najnovších štatistík sa dovozné ceny v najväčšej európskej ekonomike v septembri zvýšili medziročne o 29,8 %, čo bol pomalší nárast ako o 32,7 % v auguste. Ekonómovia pritom odhadovali, že rast cien importu klesne o niečo menej, na 31 %.

V medzimesačnom porovnaní sa ceny dovozu do Nemecka v septembri znížili o 0,9 %, čo ostro kontrastuje s ich zvýšením o 4,3 % v auguste. Išlo o prvý medzimesačný pokles od apríla 2020.

Celkové silné tempo rastu dovozných cien v septembri bolo do značnej miery spôsobené prudkým zdražením dovážaných energií o 135,1 %, pričom ceny zemného plynu vyskočili o 252 %, uhlia o 128,4 % a ropy o 52,5 %.

Po vylúčení energií sa index dovozných cien v septembri zvýšil medziročne o 13 % a medzimesačne o 0,2 %.

Ceny dovážaných polotovarov v sledovanom období tiež citeľne stúpli, o 15,4 %, nasledovali ceny spotrebného tovaru (14,2 %) a ceny kapitálových produktov (8,1 %).

Destatis zároveň informoval, že aj medziročný rast exportných cien sa v septembri spomalil na 16,8 % z 18,6 % v auguste. Medzimesačne exportné ceny klesli o 0,6 % po náraste o 2,1 % mesiac predtým.

Medziročná miera inflácie v Nemecku dosiahla v októbri 10,4 %. Vysoko tak prekročila cieľ Európskej centrálnej banky na úrovni 2 %.