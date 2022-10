Zmena času zo soboty na nedeľu ovplyvní jazdu troch vlakov ZSSK

dnes 12:46 -

V noci zo soboty na nedeľu (30. 10.) sa posunú hodiny z tretej hodiny ráno o jednu hodinu dozadu, teda na druhú hodinu. Zmena letného času (LČ) na stredoeurópsky čas (SEČ) ovplyvní jazdu troch vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).

Na slovenských tratiach sa zmena času dotkne troch nočných diaľkových vlakov ZSSK, ktoré zostanú stáť vo vybraných železničných staniciach a v jazde budú pokračovať po hodine, a to už podľa SEČ.

Pôjde o rýchlik s odchodom z Humenného o 21.51 h a s predpokladaným príjazdom do Bratislavy o 5.49 h. Tento vlak má doraziť do Ružomberka o 2.05 h LČ a odchádzať o 2.06 h SEČ. Dotkne sa to aj rýchlika v opačnom smere, ktorý z Bratislavy vyráža o 22.57 h a do Humenného má príchod o 6.33 h. Rýchlik má prísť do Kraľovian o 2.07 h LČ a vyraziť o 2.08 h SEČ. Zmena času ovplyvní aj jazdu medzištátneho vlaku EuroNight (EN) s odchodom z Humenného o 19.30 h a príchodom o 7.55 h do Prahy. Tento vlak má doraziť do Čadce o 2.06 h LČ, odchod je plánovaný o 2.08 h SEČ.

Na tratiach susedných železníc budú podľa ZSSK podobne ovplyvnené jazdy nočných vlakov. Vlaky, ktoré vchádzajú na Slovensko po 3.00 h, pôjdu už podľa SEČ.