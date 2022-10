Bohatší ako kráľ? Nový britský premiér je takmer miliardár

Zdroj: oPeniazoch

Nový britský premiér Rishi Sunak sa zapísal do histórie niekoľkými prvenstvami. Je prvým lídrom krajiny farebnej pleti, najmladší za posledné storočia, pričom do úradu nastúpil vo veku iba 42 rokov. Prekonáva tiež rekord ako najbohatší obyvateľ Downing Street, jeho majetok podľa odhadov prevyšuje majetok kráľa Karola III, informuje CNBC..



Sunak pracoval ako analytik Goldman Sachs a potom manažér hedžového fondu, kým sa pred ôsmimi rokmi stal politikom. Za veľkú časť svojho obrovského majetku však vďačí svojej manželke Akshata Murtyovej, technologickej dedičke, ktorej otec Narayana Murthy (inak si píše priezvisko) založil indickú IT spoločnosť Infosys. Podľa Sunday Times Rich List má pár spolu odhadovaný majetok 730 miliónov libier.



Väčšina bohatstva Murtyovej pochádza z jej 0,93 % podielu v spoločnosti Infosys, ktorá má v súčasnosti trhovú kapitalizáciu približne 75 miliárd dolárov. Murtyová však vlastní aj Catamaran Ventures UK, britskú pobočku spoločnosti rizikového kapitálu a private equity jej otca, a tá má v portfóliu podiely napríklad aj firmu s luxusným nábytkom, ktorú spoluvlastní najstaršia dcéra Ruperta Murdocha. Pár, ktorý sa zoznámil počas štúdia MBA na Stanfordskej univerzite, údajne vlastní najmenej štyri nehnuteľnosti v odhadovanej hodnote 18,3 milióna libier vrátane bytu v Kalifornii.



Osobný majetok Sunaka a jeho manželky výrazne prevyšuje majetok kráľa Karola III. a jeho manželky, ktoré sa odhaduje na zhruba 370 miliónov libier. Tento odhad ale nezahŕňa hodnotu širšieho korunného majetku – rôznorodého portfólia budov, umeleckých diel, lesov a polí v hodnote miliárd libier – ktoré nie je vo vlastníctve kráľa, ale v držbe panovníka iba počas trvania jeho vlády.



Predpokladá sa, že vďaka Sunakovi bude po prvý raz, čo sú obyvatelia Downing Street bohatší ako obyvatelia Buckinghamského paláca.