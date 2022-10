Agrorezort vytvoril koncepciu hydromeliorácií bez diskusie s farmármi

dnes 14:46 -

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vytvorilo očakávanú koncepciu hydromeliorácií bez diskusie s poľnohospodármi, ktorých sa bezprostredne týka. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) ku koncepcii predloženej do skráteného medzirezortného pripomienkového konania. Koncepcia má byť podľa nej farmárom predstavená v piatok popoludní a možnosť vyjadriť sa k nej majú do 2. novembra.

Závlahy podľa Holéciovej dnes fungujú len tam, kde do nich investujú z vlastných zdrojov práve pestovatelia. Poľnohospodári chcú aktívne participovať na obnove krajiny, systémom ´o nás bez nás´ to ale nepôjde. Podľa pestovateľov ide o snahu zachovať roky nefunkčný štátny podnik Hydromeliorácie.

Spresnila, že po dvoch stretnutiach pracovnej skupiny pre tvorbu koncepcie obnovy a rozvoja hydromeliorácií na MPRV aj za účasti ľudí z praxe už poľnohospodárov agroministerstvo prestalo prizývať. Vytvorilo tak verziu, ktorá v mnohých bodoch nie je v súlade s realitou a môže uškodiť konkurencieschopnosti pestovateľov na otvorenom európskom trhu.

"Absolútne nerozumieme konaniu ministerstva pôdohospodárstva, ktoré vytvára dôležité koncepcie na najbližšie roky bez konzultácie s tými, ktorí sa nimi majú riadiť. Nemáme šancu naštudovať si nové odborné materiály len za pár dní. Je neprípustné, že nám tak dôležitú koncepciu idú predstaviť až po tom, čo išla do medzirezortného pripomienkového konania," zdôraznil Jozef Šumichrast, predseda Zemiakarského a zeleninárskeho zväzu SR.

"Závlahy musíme dostať tam, kde je po nich reálny dopyt zo strany poľnohospodárov a ktorí sú ochotní a schopní do nich investovať aj vlastné zdroje. Podniky, ktoré využívajú závlahy, totiž pestujú práve tie plodiny, ktorých chceme na našom území viac," vysvetlil Šumichrast.

Konanie MPRV si poľnohospodári podľa Holéciovej vysvetľujú ako opätovnú snahu zachovať aktuálny nefungujúci štátny podnik Hydromeliorácie. Po medializovaní sporného projektu MPRV a štátneho podniku Hydromeliorácie na čistenie odvodňovacích kanálov v celkovej hodnote 30 miliónov eur ostali podľa nej tieto financie nevyčerpané.

"Týchto 30 miliónov eur sme navrhovali využiť práve v rámci koncepcie hydromeliorácií, aby boli reálne využité napríklad na závlahy. O vodu je veľký záujem, preto by sme mali efektívne podporovať tých, ktorí majú úprimný záujem ju pri podnikaní na pôde aj využiť," uzatvoril predseda SPPK Emil Macho.