Krajniak: Hľadáme pomoc aj pre energeticky náročné firmy

Zdroj: TASR

Foto: TASR

dnes 7:01 -

Napriek všetkým problémom, ktorým Slovensko čelí, nezamestnanosť v súčasnosti klesá. Lepšie, ako sa čakalo, sa vyvíjajú aj prepúšťania vo veľkých firmách. Vo štvrtkovej diskusii TV Joj Na hrane to uviedol minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).

Viaceré pôvodne avizované hromadné prepúšťania sa podľa neho rušia. "Buď sa nám podarilo s tými zamestnávateľmi hovoriť a poskytnúť im nejakú pomoc, alebo keď zbadali, aké nástroje vláda na zastropovanie cien energií chce použiť, tak sa to zvrátilo," vyzdvihol.

Osobitné riešenia

Zdôraznil, že okrem už avizovanej všeobecnej pomoci s cenami energií sa v týchto dňoch hľadajú osobitné riešenia pre energeticky náročné podniky, ktorým by nemusela stačiť. Takýchto firiem je podľa Krajniaka približne 100 vo výrobnej sfére a ďalších 100 až 150 v oblasti služieb.

"Môžeme urobiť niečo s cenami, vieme niečo vyriešiť prostredníctvom dotácie a tretia vec, vieme rozložiť tie vysoké náklady na niekoľko rokov dopredu," priblížil možnosti minister. O detailoch zatiaľ nechcel hovoriť. "Je to tak, že sa nehádame cez médiá, keď bude výstup, predstavíme," dodal Krajniak.

Opatrenia vlády v oblasti cien energií zatiaľ vyvolávajú viac otázok ako odpovedí, upozornil opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Marián Viskupič (SaS). Jeho strana podľa neho privíta, ak sa pomôže veľkým firmám, ktoré majú problémy.

Kroky, ktoré škodia

"Vláda rozpráva, že pomôže, stále nič nie je na stole. Bohužiaľ, realita je taká, že vláda robí aj opačné kroky, ktoré škodia," vyhlásil. Niekedy je podľa neho najlepšie firmám neškodiť. "Nie je to len o tom, čo im dať. Neberme im, nezhoršujme im podmienky," podčiarkol šéf finančného výboru parlamentu.

Jedno z opatrení, ktoré škodia aj veľkým firmám, je podľa Viskupiča navrhovaná zmena v osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach. Ten sa má podľa návrhu, ktorý je v parlamente, strojnásobiť a rozšíriť na viac sektorov. "To sú tie isté firmy, ktorým sa akoby chce pomáhať, ale takto sa im na druhej strane veľmi veľa zoberie. Firmy hovoria, že je to veľmi škodlivé opatrenie," zdôraznil.

"Áno, tie firmy, ktoré zarábajú na kríze, by mali platiť viac a malo by sa to použiť na pomoc ľuďom. Zvýšený odvod sa netýka žiadnej firmy, ktorá je v strate," oponoval mu Krajniak.