Nový most v L. Mikuláši postavili v dvojmesačnom predstihu

Výstavbu nového mosta v liptovskomikulášskej mestskej časti Liptovská Ondrašová dokončili o dva mesiace skôr oproti pôvodnému harmonogramu. V najbližších dňoch ho odovzdajú do predčasného užívania, bude plne prejazdný v oboch smeroch. Zároveň dôjde k zrušeniu obchádzkovej trasy. TASR o tom informovala hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eva Lacová.

S prácami začal zhotoviteľ v máji tohto roka. Pôvodný most pre zlý technický stav odstránili a vybudovali úplne nový. Riaditeľka odboru dopravy Úradu ŽSK Gabriela Tisoňová uviedla, že na pôvodnom moste sa nachádzal celý rad zásadných porúch na spodnej časti aj nosnej konštrukcii. "Nebolo možné ho rekonštruovať za čiastočnej uzávierky, bolo nutné urobiť úplnú uzávierku. Rovnako bolo nutné prebudovať ho na monolitnú rámovú konštrukciu, pretože v mieste mosta sú stiesnené pomery a v jeho tesnej blízkosti sa nachádza plyn a nehnuteľnosti v cudzom vlastníctve," skonštatovala.

Ako dodala Tisoňová, most momentálne dokončujú, aktuálne vybavujú potrebné povolenia. "Snažíme sa, aby sme do konca októbra mali most uvedený do predčasného užívania," povedala.

Cena za vyhotovenie diela je bezmála pol milióna eur s DPH. Stavbu ŽSK spolufinancoval z Operačného programu IROP.

Cesta v Liptovskej Ondrašovej, na ktorej sa most nachádza, má nadregionálny význam. Denne ňou prechádza množstvo turistov. Tvorí dopravnú spojnicu obcí v regióne a spája Liptov so severným Slovenskom.