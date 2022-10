Očakávania sa naplnili: Úvery zdražejú, ECB opäť výrazne zvýšila úrokové sadzby (video)

Zdroj: ČTK/oPeniazoch

Foto: TASR/DPA

včera 14:10 -

Európska centrálna banka vo štvrtok rozhodla o nastavení sadzieb v eurozóne. Naplnila pritom očakávania analytikov, ktorí predpokladali zvýšenie základnej úrokovej sadzby o 0,75 percentuálneho bodu. Centrálna banka tým základnú sadzbu posunula z doterajších 1,25 percenta na rovné 2 percentá, čo je maximum od krízového roku 2009.

Sledujte naživo tlačovú konferenciu po štvrtkovom rokovaní Rady guvernérov ECB:

ECB sa v posledných mesiacoch snaží bojovať s vysokou infláciou, ktorá v septembri v eurozóne predovšetkým pre vysoké ceny energií dosiahla rekordných 9,9 percenta. Je tak vysoko nad dvojpercentným cieľom ECB. Zároveň však banka čelí politickému tlaku, aby postupovala opatrnejšie, pretože eurozóna upadá do recesie, ktorú by vyššie úrokové sadzby ešte prehĺbili.

Aktuálne kľúčové úrokové sadzby Európskej centrálnej banky (október 2022)

Jednodňové refinančné operácie 2,25 % (+0,75 pb) Hlavné refinančné operácie (pevná sadzba) 2,00 % (+0,75 pb) Jednodňové sterilizačné operácie 1,50 % (+0,75 pb)

Zdroj: ECB

Dôvodom je silný rast cien

Bojom s vysokým rastom cien odôvodnila aj svoje štvrtkové rozhodnutie. "Cieľom rozhodnutia Rady guvernérov a očakávaného ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb je zabezpečiť včasný návrat inflácie k jej strednodobému inflačnému cieľu na úrovni 2 %," konštatuje sa v tlačovej správe ECB.

Centrálna banka pritom konštatuje, že inflácia, ktorá v septembri dosiahla v eurozóne takmer 10 %, je naďalej príliš vysoká a nad úrovňou cieľa zostane dlhší čas. "Príčinou šírenia cenových tlakov a zvýšenia inflácie v posledných mesiacoch sú prudko rastúce ceny energií a potravín, ponukové obmedzenia a postpandemické oživenie dopytu," tvrdí ECB.

Graf: Historický vývoj základnej sadzby ECB

Zdroj: tradingeconomics.com

Porastú aj hypotéky

Zvyšovanie sadzieb sa môže dotknúť aj majiteľov domov, pretože v konečnom dôsledku ovplyvňuje aj sadzby hypoték. V septembri ECB zvýšila základnú úrokovú sadzbu o rekordných 0,75 bodu na 1,25 percenta. Sadzbu vtedy zvyšovala druhýkrát v tomto roku.

Kedy skončí zvyšovanie sadzieb?

Inflácia podľa odhadov dosiahne v eurozóne vrchol v prvej polovici roka 2023 tesne nad súčasnými úrovňami. Podľa modelov Oxford Economics by mala následne postupne klesať pod dve percentá ku koncu roka 2024. Ako uvádza The Wall Street Journal, so stabilizáciou inflácie by mohla ECB pozastaviť sériu zvyšovania sadzieb v prvej polovici roka 2023.