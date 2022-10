Pomoc Nemecka pre Uniper by v najhoršom prípade mohla vzrásť na 60 mld. eur

dnes 20:16 -

Nemecko sa pripravuje na prípadné zvýšenie pomoci pre kľúčového dovozcu plynu Uniper na dvojnásobok. To by znamenalo približne 60 miliárd eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg, ktorá sa odvolala na zdroje oboznámené so situáciou. Podľa nich by však táto suma prichádzala do úvahy v najhoršom možnom prípade, ak by ceny plynu zotrvali na vysokých úrovniach ešte dva roky.

Finančná situácia nemeckej energetickej spoločnosti sa stále zhoršuje, keďže firma musí výpadky v dodávkach ruského plynu riešiť nákupom omnoho drahšej suroviny na spotovom trhu. V súčasnosti by mal Uniper dostať štátnu pomoc v objeme 31 miliárd eur, pričom peniaze vyčlení vláda z nedávno schváleného balíka na riešenie energetickej krízy v celkovej hodnote 200 miliárd eur.

Pomoc by sa však v prípade najhoršieho možného scenára v rámci vládnych prognóz mohla postupne zvýšiť až na 60 miliárd eur, dodali zdroje, a to vtedy, ak by ceny plynu zostali na vysokej úrovni ešte dva roky. Vysoká suma naznačuje, že vláda takýto vývoj nevylučuje. V posledných týždňoch síce ceny zemného plynu klesli, očakáva sa však, že s príchodom chladného počasia začnú opäť stúpať.

Hovorca nemeckého ministerstva hospodárstva ani Uniper sa k údajom nevyjadrili. Ako však povedal analytik Bloomberg Intelligence Patricio Alvarez, 60 miliárd eur by prichádzalo do úvahy v prípade, že ceny plynu sa budú minimálne dva roky pohybovať na výrazne vysokej úrovni - okolo 200 eur za megawatthodinu.