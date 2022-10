Špecializované pracovisko IDS Východ má prispieť ku skvalitneniu dopravy

dnes 14:01 -

Pomôcť pri skvalitňovaní cestovných poriadkov či posudzovaní projektových zámerov má Špecializované pracovisko IDS Východ pre analytické činnosti a dopravné modelovanie, ktoré v stredu otvorili v Prešove. Sústreďovať sa bude na simulácie dopravných situácií, prognózy vývoja dopravy, ale i vyhodnocovanie dopravných riešení, akým je napríklad zavádzanie buspruhov a zmien v cestovných poriadkoch. Zriadil ho Prešovský samosprávny kraj (PSK) a Košický samosprávny kraj (KSK).

"Všetky zmeny cestovných poriadkov sa nebudú robiť systémom pokus-omyl, ale na základe vopred stanoveného systému, ktorý bude samozrejme v súlade s plánmi dopravnej obslužnosti, či už samosprávnych krajov alebo miest. Budeme vedieť vopred odhadnúť nielen správanie cestujúcej verejnosti, ale aj predpokladané náklady, ktoré budú musieť objednávatelia vynaložiť na objednávanie týchto dopravných služieb," uviedol pre TASR konateľ spoločnosti IDS Východ Radovan Hužvík.

Ako povedal, všetky infraštruktúrne zámery bude možné posudzovať vopred bez toho, aby sa odhadovalo, čo pravdepodobne vyvolajú. "Takisto všetky zámery ohľadom financovania z európskych fondov bude možné obhájiť niečím relevantným a nie iba predpokladmi, ktoré sú na odhadovanom princípe," vysvetlil Hužvík.

Prvým výsledkom práce IDS Východ bolo podľa neho zachovanie zastavovania rýchlikov v Margecanoch. "Snažíme sa všetkými silami zabrániť ďalšiemu odlivu cestujúcich do individuálnej automobilovej dopravy, a to nielen z hľadiska rozpočtov samosprávnych krajov a miest, ale aj z hľadiska všeobecného vplyvu na ekológiu," skonštatoval Hužvík s tým, že v kancelárii v Prešove rátajú so štyrmi zamestnancami.

Odborníci na integrovanú dopravu sa v novej kancelárii zamerajú najmä na prácu s dopravným modelom východného Slovenska, ktorý umožňuje vopred určovať výsledky navrhovaných dopravných riešení. Taktiež dokáže prognózovať vývoj v doprave a dopravnom správaní obyvateľov, či objektívne posudzovať efektívnosť opatrení pre skvalitnenie verejnej dopravy.

"Primárny princíp práce s dopravným modelom spočíva v simulovaní reality. To znamená, ide o nejaké pomerne presné zobrazenie reality, v rámci ktorého vieme testovať zmeny, ktoré majú vplyv na mobilitu," dodal konateľ spoločnosti IDS Východ Milan Škorupa.

Spomenutý nástroj sa podľa neho bežne používa najmä v rámci väčších metropol a vykazuje presnosť 98 percent.

Zriadenie pracoviska vyplýva aj z Plánov udržateľnej mobility PSK a KSK, v rámci ktorých boli zostavené dopravné modely krajov. Tie sú základom komplexného modelu východného Slovenska, ktorý vytvoril organizátor integrovanej verejnej dopravy IDS Východ.