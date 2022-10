Dodávky plynu cez Jamal na východ vzrástli a cez Ukrajinu sú stabilné

dnes 10:31 -

Toky plynu cez plynovod Jamal smerom na východ z Nemecka do Poľska v stredu ráno vzrástli, zatiaľ čo toky ruského plynu do Európy cez Ukrajinu zostali stabilné. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Nemecký operátor Gascade informoval, že výstupné toky na stanici Mallnow, ktorá leží v blízkosti hraníc s Poľskom, boli v stredu medzi 8. a 9. hodinou miestneho času na úrovni 5.476.552 kilowatthodín (kWh) za hodinu, v porovnaní s menej ako 2.300.000 kWh/h v skorších hodinách. Tento nárast bol v súlade s nomináciami, respektíve s požiadavkami na plyn.

Nominácie na transport ruského plynu na Slovensko z Ukrajiny cez hraničný bod Veľké Kapušany dosiahli 36,8 milióna metrov kubických metrov (m3), čo je oproti predchádzajúcemu dňu len malá zmena, ukázali údaje ukrajinskej prepravnej sústavy.

Ruský Gazprom v stredu uviedol, že cez Ukrajinu dodá do Európy 42,6 milióna m3 plynu, čo je objem ako v predchádzajúcich dňoch.

Toky plynu cez plynovod Nord Stream 1, ktorý vedie cez Baltské more z Ruska do Nemecka, zostali na nule. Potrubie bolo odstavené 31. augusta pôvodne na trojdňovú údržbu, ale Rusko ho už neuviedlo späť do prevádzky pre technické problémy, z ktorých obvinilo západné sankcie.

Neskôr došlo na Nord Stream 1 aj paralelnom potrubí Nord Stream 2 k sérii výbuchov, ktoré ich poškodili.