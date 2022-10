Odmena za neúmerné riziko: Investovať je ťažké a špekulovanie je nebezpečné

Zdroj: oPeniazoch

Foto: getty images

dnes 18:30 -

Jednotlivci, ktorí vnímajú len na názory, s ktorými súhlasia, majú tendenciu posilňovať svoje presvedčenie a uisťovať sa v tom, že majú pravdu. Problém je v tom, že práve takýto pohľad nás môže dostať na často nebezpečnejšiu cestu špekulácií namiesto investovania. V nestálych časoch môže nesprávne rozhodnutie, kam zaparkovať svoje peniaze, skrývať oveľa väčšie riziko, než aké prináša zhodnotenie, upozorňuje Bruce Wilds prostredníctvom blogu Advancing Time.

Špekulovanie je podobné hazardu a nie je to prezieravý spôsob, ako si zaobstarať pokojnú budúcnosť. Jason Zweig, popredný finančný novinár, ktorý píše čítaný stĺpček „Inteligentný investor“ pre The Wall Street Journal, sa nedávno podelil o svoju analýzu súčasnej trhovej klímy. Poskytol tiež niekoľko rád pre investorov. Zweig objasňuje, že na to, aby bol niekto dobrý investor, potrebuje viac než len zhromažďovať informácie.

Benjamin Graham bol americký ekonóm, profesor a investor britského pôvodu, známy ako „otec hodnotového investovania“. Bol autorom dvoch základných teórií v oblasti neoklasického investovania. Jeho investičná filozofia zdôrazňovala také veci, ako je psychológia investorov, minimálny dlh, nákup a držba aktív, fundamentálna analýza, diverzifikácia, udržiavanie bezpečnostných rozpätí, aktivistické investovanie a protichodné myslenie. Stručne povedané, Graham videl jasný rozdiel medzi investovaním a špekuláciami.

Keď je peňazí dostatok, široká škála finančných aktív stúpa na rekordnú úroveň. Obrovské množstvo peňazí začne prúdiť do akcií, dopyt po rezidenčných nehnuteľnostiach prudko stúpa a inovatívne produkty, ako sú digitálne meny, sa dokážu zhodnotiť závratnou rýchlosťou. Pre finančných historikov a serióznych pozorovateľov trhu sú to znaky trhovej bubliny. Ďalším znakom je, že špekulácie prudko stúpajú a ľudia sa neboja prepadu či výpredaja na trhu. Keď sa ceny aktív zrútia, veľa peňazí sa stratí alebo jednoducho zmizne v čiernej diere.

Vysoká inflácia komplikuje situáciu značne zadlženým rozvinutým ekonomikám, hľadajú nástroje na pri odstraňovaní škôd, ktoré sa nahromadili priemernému človeku. S ohľadom na túto skutočnosť je ďalšou zaujímavou investičnou stratégiou investovanie do toho, čo Dylan Grice označuje ako „portfólio švábov“. Grice poukazuje na odolnosť švábov a na to, že toto portfólio je založené na jednoduchom prežití a zachovaní svojho bohatstva. Odporúča úplne jednoduché portfólio zložené z 25 % akcií 25 % dlhopisov 25 % hotovosti 25 % zlata.

Účinky niekoľkých posledných recesií boli výrazne tlmené centrálnymi bankami. V určitom bode sa však ich arzenál minie. Kreditné spready sa ešte neposunuli tam, kde odrážajú riziko a rozsah toho, čo sa deje na celom svete. A čo je ešte horšie, ocitáme sa na mieste, kde žiadna krajina ani sektor hospodárstva nie sú dostatočne silné, aby nás posunuli vpred. Sme ako vlak bez lokomotívy.