Je nepravdepodobné, že Nemecko úplne zakáže predaj podielu v prístave v Hamburgu

dnes 13:31 -

Je nepravdepodobné, že Nemecko úplne zakáže čínskej spoločnosti Cosco získať podiel v prístavnom termináli v Hamburgu. Uviedli to zdroje oboznámené so situáciou. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.

Kabinet nedosiahne dohodu o úplnom zákaze včas, pretože kancelár Olaf Scholz túto otázku nezaradí do programu rokovania, uviedol zdroj z ministerstva hospodárstva. Podľa neho sa teraz diskutuje o "núdzovom riešení", v rámci ktorého by Cosco získalo podiel maximálne 24,9 %.

Lodný gigant Cosco minulý rok predložil ponuku na prevzatie 35-percentného podielu v jednom z troch terminálov logistickej firmy HHLA v najväčšom nemeckom prístave. Členovia nemeckej vládnej koalície majú rozdelene názory na to, či to umožniť, blížia sa však ku kompromisu. Ten umožní čínskej firme prevziať menší podiel v kontajnerovom termináli v Hamburgu, keďže Scholz, bývalý starosta Hamburgu, je proti úplnému zákazu.

Zníženie podielu na 24,9 % je dostatočne veľké na to, aby čínsku štátnu firmu pripravilo o akékoľvek hlasovacie práva. Podľa zdroja z ministerstva hospodárstva toto núdzové riešenie umožní schválenie dohody, ale zmierni jej vplyv na prístav a pomôže predísť "horším veciam". Ak by sa totiž "núdzové riešenie" tento týždeň nenašlo, automaticky by sa uskutočnila pôvodná dohoda aj napriek odporu niekoľkých nemeckých ministerstiev.

Osud terminálu Tollerort v hamburskom prístave, ktorý je jedným z najrušnejších v Európe, vyvolal v Nemecku búrlivé diskusie. Berlín sa "vážne spálil", keď sa príliš spoliehal na ruskú energiu. Teraz je preto ostražitejší, pokiaľ ide o to, umožniť cudzím krajinám získať kritickú infraštruktúru.

Šesť nemeckých ministerstiev vrátane hospodárstva, obrany a zahraničných vecí chcelo pôvodnú dohodu Cosco vetovať, kým Scholz predaj podporil.

"Núdzové riešenie by zabránilo strategickej účasti (čínskej firmy) a zredukovalo by ju na čisto finančnú spoluúčasť," uviedol zdroj.

"Samozrejme, že to nerieši skutočné obavy," dodal zdroj s tým, že šesť ministerstiev by aj tak najradšej uprednostnilo úplný zákaz predaja podielu v termináli.

Scholz sa chystá začiatkom novembra na návštevu Číny. Bude tak prvým lídrom Európskej únie, ktorý absolvuje cestu do ázijskej krajiny od novembra 2019.

Napriek rastúcim obavám v Európe z ekonomickej závislosti od Číny Scholz opakovane povedal, že Nemecko by malo udržiavať silné obchodné vzťahy s ázijským gigantom.

Spôsob, akým nemecká vláda rieši túto záležitosť, sa považuje za ukazovateľ toho, do akej miery je Nemecko ochotné sprísniť svoj postoj k Číne, svojmu hlavnému obchodnému partnerovi.

Peking už skôr vyhlásil, že dúfa, že Nemecko bude vnímať dohodu "objektívne a racionálne" bez politizovania ekonomických vzťahov.