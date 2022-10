Airbus a Saudská Arábia rokujú o objednávke na takmer 40 lietadiel A350

dnes 18:01 -

Saudská Arábia rokuje o objednávke na takmer 40 lietadiel A350 od európskeho výrobcu Airbus. Lukratívny kontrakt je súčasťou väčšieho projektu vytvorenia novej leteckej spoločnosti, od ktorej si Rijád sľubuje zvýšenie konkurencieschopnosti voči silným dopravcom na Blízkom východe. Uviedli to zdroje z leteckého priemyslu, podľa ktorých sú rokovania v pokročilej fáze. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Zatiaľ nie je nič dohodnuté, ak by sa však kontrakt potvrdil, nákup desiatok lietadiel od Airbusu štátnym investičným fondom PIF by mohli oznámiť už tento týždeň, keď Rijád bude hostiť významné investičné fórum FII (Future Investment Initiative). Hodnota kontraktu sa odhaduje na 12 miliárd USD (12,18 miliardy eur) v katalógových cenách, pričom jeho konečné potvrdenie bude závisieť od súhlasu politikov na najvyššej úrovni. Vyťažiť z veľkých plánov Rijádu v leteckej doprave chce totiž napriek súčasným napätým vzťahom medzi USA a Saudskou Arábiou aj americký Boeing.

Americká firma dúfa, že získa aspoň časť z celkovej objednávky na približne 68 až 75 lietadiel, pričom Saudská Arábia by mohla mať záujem o 787 Dreamliner. Tieto lietadlá už používa štátna letecká spoločnosť Saudia.

Objavili sa aj informácie, že nové aerolínie by mohli potrebovať okrem širokotrupých aj menšie úzkotrupé lietadlá. Agentúra Reuters v auguste uvádzala, že Saudská Arábia rokuje o veľkej objednávke iba na širokotrupé lietadlá. Podľa novšej správy agentúry Bloomberg z nedele (23. 10.) by akýkoľvek kontrakt mohol zahrnovať až 80 strojov.

Vzťahy medzi Washingtonom a Rijádom sa zhoršili po tom, ako zoskupenie ropných producentov OPEC+ na začiatku októbra rozhodlo o výraznom znížení produkcie o 2 milióny barelov denne (1 barel = 159 litrov). To podráždilo Biely dom, keďže zníženie ťažby znamená zvýšenie cien pohonných látok v USA, pričom začiatkom novembra budú voľby do Kongresu. Američania zároveň obvinili Saudskú Arábiu, ktorá patrí k lídrom v OPEC+, že týmto rozhodnutím podporuje Rusko v jeho útokoch proti Ukrajine a americký prezident Joe Biden vyhlásil, že "to bude mať následky". Saudská Arábia obvinenia odmietla a uviedla, že krok OPEC+ má slúžiť na udržanie stability trhov. Napriek zvýšenému napätiu medzi krajinami však podľa analytikov ani Washington, ani Rijád nemajú záujem na narušení vzťahov v obchodnej či vojenskej oblasti.