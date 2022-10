Transformácia DSS v Ladomerskej Vieske za vyše 3,2 milióna eur napreduje

dnes 11:46 -

Projekt deinštitucionalizácie Domova sociálnych služieb (DSS) Ladomerská Vieska za vyše 3,2 milióna eur v okrese Žiar nad Hronom napreduje. Práce sa počas leta začali v objektoch, ktoré čaká rozsiahla rekonštrukcia i na pozemku, kde pre klientov DSS postavia nové ubytovacie kapacity. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková.

"Prvé stavenisko, rodinný dom, ktorý sa bude v rámci projektu rekonštruovať v Ladomerskej Vieske, bolo staviteľovi odovzdané v júni. Druhé stavenisko, pozemok v Žiari nad Hronom, určený na výstavbu nového zariadenia sociálnych služieb, bol staviteľom odovzdaný v polovici júla a ďalšie stavenisko, rodinný dom v Ladomerskej Vieske, bolo odovzdané začiatkom augusta. Na všetkých stavbách aktuálne prebiehajú práce, na novostavbe je v súčasnosti zabetónovaná základová doska a už sa ide stavať," priblížila Štepáneková.

Projekt transformácie DSS počíta s rekonštrukciou súčasných objektov zariadenia na Centrum denných aktivít i ubytovacie priestory so samostatnými vchodmi. Deinštitucionalizácia však ráta i rekonštrukciou zakúpeného dvojdomu v Ladomerskej Vieske a výstavbou nového dvojdomu v Žiari nad Hronom. Výsledkom prvej etapy transformácie DSS budú objekty, v ktorých bude zariadenie poskytovať sociálne služby a tiež postupné odsťahovanie sa zariadenia z kaštieľa v Ladomerskej Vieske, kde v súčasnosti pôsobí.

DSS v Ladomerskej Vieske poskytuje starostlivosť desiatkam zdravotne postihnutých mužom s duševnými poruchami a poruchami správania. Cieľom projektu je umožniť ľuďom s postihnutím návrat do bežného života i eliminácia spoločenskej diskriminácie týchto klientov. Na deinštitucionalizáciu zariadenia získal BBSK finančnú podporu z európskych štrukturálnych a investičných fondov, projekt by mal byť dokončený do konca roka 2023.