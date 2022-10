Ceny bytov v Bratislave narazili na strop, ponuka rastie a dopyt sa prepadol

dnes 10:46 -

Na trhu novostavieb v Bratislave je medziročne v porovnaní s minulým letom 40-% prepad dopytu. V treťom štvrťroku však oproti druhému kvartálu tohto roku počet predaných bytov klesal štandardne. Cena sa ale medzikvartálne nezmenila takmer vôbec. Informovala o tom realitná kancelária (RK) HERRYS.

Pokles počtu predaných bytov nových rezidenčných projektov je podľa nej dôsledok rastúcich cien nehnuteľností, rastu úrokových sadzieb, inflácie, obmedzení Národnej banky Slovenska aj neistoty, spôsobenej vývojom cien energií. V počte záujemcov o kúpu nového bývania bol začiatok leta na základe slov RK prirodzene slabší, no koncom leta ich počet opäť narástol.

"Momentálne evidujeme, že sú projekty vypredané v priemere na 70 % a najväčší záujem bol v projektoch, ktoré spustili predaj v uplynulom štvrťroku, a to z dôvodu najpriaznivejších cien. Práve predaj v projektoch, ktoré sa začali predávať v druhom a treťom kvartáli, tvoril takmer polovicu všetkých predaných bytov," približuje situáciu Filip Žoldák zo spoločnosti.

V priemere sa cena bytu v hlavnom meste SR drží na úrovni 3868 eur za meter štvorcový bez dane z pridanej hodnoty, čo predstavuje nárast o 13 % v porovnaní s minulým letom, no len 1,7- % nárast oproti druhému kvartálu. Na základe slov RK je možné, že sa ceny na tejto hranici budú ešte držať. V priemernej cene sú zohľadnené nižšie ceny v projektoch na začiatku predaja, ktoré vyvažujú vyššie ceny v rozostavaných projektoch a projektoch s viac ako polovicou bytov vypredaných.

Minimálny nárast cien je skôr štatistická záležitosť, konštatujú odborníci. Potenciál na ďalší rast podľa nich odkryje až vývoj dopytu v najbližšom období.

Viacerí developeri v poslednej dobe do zmlúv zaviedli inflačné doložky s cieľom premietnuť do cien bytov zvýšené výdavky na výstavbu, upozornila realitná kancelária. Zahrnutie tejto doložky do kúpnej zmluvy však neznamená, že si ju developer aj uplatní.

Celkovo je na predaj takmer 1900 voľných bytov v developerských projektoch, v lete sa ponuka rozrástla o približne 400 nových bytov, čo predstavuje 30 % všetkých bytov v novostavbách. Aj keď ponuka rastie už druhý kvartál po sebe, je to spôsobené skôr znižujúcim sa dopytom a tým, že byty zostávajú v ponuke dlhšie. Pri súčasnom dopyte vystačuje ponuka bytov na najbližší rok a pol, predpokladá RK.

Doplnila, že ponuku skladajú z takmer 70 % dvojizbové a trojizbové byty, jednoizbové a štvorizbové sú zastúpené z 12 %. Najviac sa predalo dvojizbových a trojizbových bytov a záujem o štvorizbové byty je väčší ako o jednoizbové.

"V súčasnosti sledujeme trend, že podiel kupujúcich investičných bytov sa zvyšuje," uviedol profesionál. "Naopak medzi záujemcami o vlastné bývanie evidujeme nárast nákupov starších bytov na sekundárnom trhu," uzatvára.