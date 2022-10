Poslanci sa zídu v utorok, rokovať majú o návrhoch zo sociálnej oblasti

dnes 9:16 -

Poslanci Národnej rady (NR) SR sa zídu opäť v utorok (25. 10.), aby pokračovali v rokovaní na 75. schôdzi. Hlasovať o prerokovaných bodoch programu by počas dňa nemali, najbližšie hlasovanie čaká zákonodarcov podľa odsúhlasenej zmeny až vo štvrtok (27. 10.) o 11.00 h.

V utorok ráno by sa malo plénum venovať návrhom zo sociálnej oblasti, napríklad vládnej novele zákona o starobnom dôchodku. Rokovať by mali poslanci aj o niekoľkých novelách, ktoré predložila poslankyňa Jana Žitňanská (nezaradená). Posilniť navrhuje napríklad zamestnanosť osôb so zdravotným postihnutím a ich začlenenie na trh práce.

Popoludní by sa mali poslanci venovať návrhom rezortu zdravotníctva. Rokovať by mali napríklad o úprave súčasného systému nakladania so zdravotnými odvodmi, ale aj o úprave spôsobu poskytovania zdravotnej starostlivosti v detenčných ústavoch.

Na programe aktuálnej schôdze je ešte viacero neprerokovaných bodov. Medzi nimi napríklad vládny návrh, ktorým by sa mohla rozšíriť možnosť voľby poštou zo zahraničia aj na prezidentské voľby.

Definitívne by mali poslanci rozhodnúť napríklad o tom, či budú mať vojaci vlastného ombudsmana, ktorý by mohol prešetrovať podozrenia z porušenia ich základných práv a slobôd. Vyjadriť by sa mali aj k poslaneckej novele zákona o energetike, ktorá má zlepšiť právne postavenie odberateľov elektriny alebo plynu v domácnosti v prípade hroziaceho prerušenia dodávky.

V druhom čítaní je aj novela zákona o ochrane prírody z dielne Jaroslava Karahutu (Sme rodina). Návrh hovorí o možnom zrušení zákazu pohybu mimo vyznačeného turistického chodníka v chránených územiach. Upraviť by sa ním mohli i podmienky pre vlastníkov pozemkov a stavieb pri užívaní a obhospodarovaní ich vlastníctva.

Na programe má parlament tiež petíciu Jednoty dôchodcov na Slovensku "Aj seniori chcú dôstojne žiť". Na tejto schôdzi by mali poslanci voliť aj podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR či šéfa Úradu pre verejné obstarávanie.

Plénum čaká i voľba ombudsmana. O funkciu sa uchádza Róbert Dobrovodský, Maroš Matiaško a Marián Török. Pozícia je už niekoľko mesiacov neobsadená. Ombudsmanke Márii Patakyovej sa skončilo funkčné obdobie ešte 29. marca. Prvý termín na podávanie návrhov pôvodne určili na 25. februára, odvtedy sa presúval.