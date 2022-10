Rusko použije takmer 17 mld. eur zo štátneho fondu na zmiernenie deficitu

dnes 20:01 -

Ruské ministerstvo financií použije v prepočte takmer 17 miliárd eur zo štátneho Fondu národného bohatstva na krytie tohtoročného rozpočtového deficitu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Ministerstvo tento týždeň oznámilo, že z fondu odčerpá približne 1 bilión rubľov (16,7 miliardy eur). Očakáva, že rozpočtový schodok dosiahne tento rok približne 2 % hrubého domáceho produktu (HDP). Dôvodom sú sankcie západných štátov v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu a náklady Moskvy na "špeciálnu vojenskú operáciu", ako Rusko inváziu nazýva, ktoré zaťažujú ekonomiku a štátne financie. V rovnakom rozsahu sa očakáva rozpočtový deficit aj v roku 2023, ako vyplynulo z informácií ruského premiéra ešte v septembri.

Premiér Michail Mišustin koncom septembra uviedol, že v roku 2023 by deficit štátneho rozpočtu mal dosiahnuť 2 % HDP. Postupne by sa mal znižovať, pričom v roku 2024 počíta Mišustin so schodkom 1,4 % HDP a v roku 2025 s deficitom na úrovni 0,7 % HDP.

Ako vtedy Mišustin povedal, vláda chce rozpočtový schodok riešiť najmä prostredníctvom pôžičiek. V polovici septembra sa ministerstvo financií prvýkrát od februárovej invázie Ruska na Ukrajinu vrátilo na domáci dlhopisový trh. Bezprecedentné sankcie západných štátov totiž odstavili Moskvu od medzinárodných trhov s dlhopismi. Mišustinove vyjadrenia o tom, že Rusko musí počítať s rozpočtovým schodkom aj v budúcich troch rokoch, prišli iba dva týždne potom, ako prezident Vladimir Putin napriek pesimistickým prognózam viacerých ekonómov uviedol, že Rusko vykáže tento rok rozpočtový prebytok.