Globálna recesia môže trvať až do jari 2024, myslí si Elon Musk

Zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Tesla Elon Musk si myslí, že globálny ekonomický pokles môže trvať ešte jeden a pol roka. Vyjadril sa tak v reakcii na tweet od Shibetoshi Nakamota, čo je on-line meno spolutvorcu dogecoinu Billyho Markusa. Ten poznamenal, že súčasné čísla koronavírusu sú v skutočnosti dosť nízke a že sa obáva skôr globálnej recesie a jadrová apokalypsy. “Určite by bolo pekné mať jeden rok bez hroznej globálnej udalosti,” odpovedal Musk. Na otázku, čo si myslí, koľko ešte recesia potrvá, odpovedal: “Len hádam, ale pravdepodobne do jari 24.”

Globálny HDP vzrástol v roku 2021 o 6 %, ale podľa Medzinárodného menového fondu sa očakáva spomalenie na 3,2 % v tomto roku a 2,7 % v roku 2023. To by znamenalo najslabšie tempo rastu od roku 2021 okrem finančnej krízy v roku 2008 a krátkeho prepadu v prvých dňoch pandémie koronavírusu.



Musk verí viac ekonomike USA ako v iných častiach sveta. Všíma si vplyv, aký má zvyšovanie úrokových sadzieb na ekonomiku. "Spojené štáty sú v skutočnosti - Severná Amerika je v celkom dobrom zdravotnom stave,” povedal. “Trochu sa zvyšujú úrokové sadzby viac, ako by sa mali, ale myslím si, že si to nakoniec uvedomia a vrátia sa dole,” cituje Muska CNBC.

Federálny rezervný systém predpokladá rast HDP v USA v tomto roku len o 0,2 % a v roku 2023 o 1,2 %.



Podľa Muska je Čína v “poriadnej explózii recesie svojho druhu” poháňanej trhom s nehnuteľnosťami, zatiaľ čo Európa “má recesiu svojho druhu, poháňanú energiou”.



Muskov uviedol svoj komentár uprostred ťažkého týždňa pre Teslu. Automobilka vykázala upravený zisk na akciu vo výške 1,05 USD, očakávania boli 99 centov, pri výnosoch 21,45 miliardy USD, čo je menej ako očakávaných 21,96 miliardy USD. Automobilka varovala pred možným výpadkom dodávok v tomto roku. Po niekoľkých hodinách po ohlásení výsledkov akcie Tesly klesli približne o 5 %.