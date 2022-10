Dohoda lídrov EÚ pomôže znížiť ceny plynu, problémy môžu nastať o rok

dnes 14:16 -

Dohoda lídrov EÚ na stanovení dynamického pásma pre ceny plynu na burze je víťazstvom stúpencov zastropovania cien plynu v EÚ a spolu so spoločným nákupom plynu krajinami únie by mala obmedziť rast ceny tejto suroviny. Skutočným testom však bude pre európsku energetiku budúci rok, keď sa bude pravdepodobne musieť zaobísť bez ruského plynu úplne, upozornil hlavný ekonóm Trinity bank Lukáš Kovanda. Podobne situáciu vidí aj výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) Richard Kvasňovský.

"Je pravdepodobne otázkou času, kým Rusko uzatvorí kohútiky – nech už pod hocijakou zámienkou - ukrajinskému tranzitnému plynovodu," upozornil Kovanda. Plyn potom bude do Európy prúdiť iba plynovodom Turk Stream. Ten však v rámci Európy zaisťuje dodávky iba Maďarsku. Vo zvyšku Európy bude teda v budúcom roku platiť, že je treba sa bez ruského plynu zaobísť celkom," dodal Kovanda.

Zásobníky v EÚ v takom prípade nebude ľahké naplniť tak, ako v prvom polroku tohto roka a čiastočne ešte počas leta. Zároveň podľa analytika nebudú dostatočne vybudované terminály na skvapalnený plyn z tankerov. To by spolu s prípadnou chladnou zimou mohlo plynovú krízu opäť vyhrotiť a na trh vrátiť augustovú paniku.

Plynári podľa šéfa SPNZ Richarda Kvasňovského privítali dohodu lídrov EÚ na spoločnom riešení. "Malo to vplyv aj na burzovú cenu TTF, keď mesačný kontrakt klesol o osem percent na 116 eur za megawatthodinu," priblížil. Pri spoločných nákupoch plynu však bude dôležitý aj mechanizmus prerozdeľovania obstaraného plynu. "Vnímame to však ako jedno z riešení, ktoré môže byť dôležité najmä v budúcom roku, keď sa očakáva pomerne napätá situácia na trhu s LNG pre rastúci dopyt Číny i pre potrebu napĺňania európskych zásobníkov až do úrovne 90 % na zimu 2023/24," upozornil Kvasňovský. Prepočty zväzu aj analýza spoločnosti Rystad Energy ale ukázali, že bez ruského plynu bude veľmi náročné dosiahnuť túto métu.

Na budúci rok by tak mohlo chýbať na trhu až 50 miliárd kubických metrov (m3) plynu, z toho 40 miliárd m3 v regióne strednej a severnej Európy. Preto je podľa SPNZ potrebné, aby Európska komisia pri rokovaniach s dodávateľmi nevylučovala dlhodobé kontrakty. Z pohľadu Slovenska je dôležitá solidarita v prípade výpadku dodávok. "Hoci momentálne máme dostatok plynu v zásobníkoch, prichádza nám denný tok z Ruska, Nórska i tankery LNG a pre zimu je pripravený aj kontrakt s Exxon Mobile, bude dôležité, aby prepravné trasy ostali voľné a dodávky naďalej prúdili," dodal Kvasňovský.