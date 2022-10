Reuters: Automobilky do roku 2030 zdvojnásobia výdavky na elektromobilitu

Zdroj: ČTK

Foto: pixabay.com/(Joenomias) Menno de Jong

Svetoví výrobcovia automobilov do roku 2030 zdvojnásobia výdavky na elektromobilitu a batérie na 1,2 bilióna dolárov. Vychádza to z výpočtov agentúry Reuters. Pre porovnanie - trhová hodnota spoločnosti Alphabet, ktorá je materskou spoločnosťou Googlu, v súčasnosti predstavuje asi 1,3 bilióna USD.

Reuters sa pri výpočte investícií do vývoja a výroby elektromobilov a do batérií a surovín na ich produkcii opiera o verejne dostupné údaje a o projekcie jednotlivých firiem. Ešte pred rokom vychádzalo agentúre polovičné číslo.

V pláne cez 50 miliónov elektromobilov

Automobilky podľa analýzy plánujú, že do roku 2030 vyrobia 54 miliónov elektromobilov s pohonom na batérie (BEV). To bude predstavovať viac ako 50 percent celkovej produkcie automobilov. Podľa údajov výrobcov a organizácie Benchmark Mineral Intelligence chcú automobilové spoločnosti a ich partneri vyrábajúci batérie do roku 2030 nainštalovať 5,8 terawatthodiny výrobnej kapacity batérií.

Gigafactory spoločnosti Tesla v Berlíne-Brandenburgu počas výstavby v októbri 2021. Foto: Albrecht Köhler, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Lídrom v tomto úsilí je automobilka Tesla, ktorej riaditeľ Elon Musk predstavil ambiciózny plán vyrábať 20 miliónov elektromobilov v roku 2030. To si vyžiada odhadom tri terawatthodiny kapacity batérií. Firma dúfa, že tento rok predá 1,5 milióna áut, takže ak by ich malo byť 13-krát toľko, budú potrebné investície v ráde stoviek miliárd dolárov.

Volkswagen za Teslou zaostáva, ale má plán

Nemecký automobilový koncern Volkswagen síce za Teslou teraz zaostáva, má ale plán, že do konca desaťročia investuje viac ako 100 miliárd dolárov do vytvorenia globálneho portfólia elektromobilov, vybuduje nové továrne na výrobu batérií v Európe a Severnej Amerike a zabezpečí si dodávky kľúčových surovín.

Výroba elektrických vozidiel v montážnej a výrobnej hale v bratislavskej fabrike spoločnosti Volkswagen. Foto: TASR

Japonská automobilka Toyota Motor vloží do elektrifikácie svojich vozidiel a do zvýšenia výroby batérií 70 miliárd dolárov. V roku 2030 chce predávať najmenej 3,5 milióna elektromobilov na batérie. V pláne je najmenej 30 rôznych modelov BEV.

Americká automobilka Ford Motor výdavky na elektromobily stále zvyšuje, teraz dosahujú asi 50 miliárd dolárov. Chce mať s partnermi kapacitu batérií najmenej 240 gigawatthodín a v roku 2030 vyrábať zhruba tri milióny BEV. To by bola polovica celej produkcie.