Heger: S korekčným mechanizmom na úpravy cien plynu v únii som spokojný

Zdroj: TASR

Foto: TASR/AP

dnes 12:01 -

Slovensko je spokojné s výsledkom rokovaní o skresávaní cien energií v Európe. Podľa spravodajcu TASR to v piatok ráno uviedol premiér SR Eduard Heger (OĽANO) po prvej časti dvojdňového summitu EÚ v Bruseli.

Heger sa netajil spokojnosťou a rokovania označil za výrazný posun pri hľadaní politickej dohody na zavedenie mechanizmu na korigovanie cenových výkyvov plynu. Po dohode lídrov bude na odbornej príprave tohto mechanizmu pracovať Európska komisia a ministri energetiky EÚ, ktorí sa stretnú už na budúci týždeň v Luxemburgu.

Nastavenie trhu

"Trh bol dlhé roky nastavený na potrubný plyn, teraz vidíme, že sú alternatívy aj v podobe skvapalneného plynu LNG. Potrebujeme preto prepracovať cenový mechanizmus aj na LNG, čo je trochu dlhší proces. V krátkodobom hľadisku - kvôli súčasným vysokým cenám plynu - potrebujeme mechanizmus obmedzenia výkyvov cien zaviesť čo najrýchlejšie. To je možné a to je výsledok štvrtkových rokovaní," opísal situáciu Heger.

Ministri energetiky sa kvôli tomu stretnú aj v novembri a nie je vylúčený ani mimoriadny summit EÚ na odobrenie dohodnutých vecí. Korekčný mechanizmus s dohodnutým cenovým pásmom by mal začať platiť ešte pred nastávajúcou vykurovacou sezónou.

"Tých 15 krajín, ktoré prišli s týmto návrhom, uspeli," tvrdí Heger. Nepodarilo sa presadiť návrh na zastropovanie veľkoobchodných cien plynu, podľa nemenovaných diplomatov to však ani nebolo zámerom summitu. Premiér spresnil, že prioritou je neohroziť dodávky plynu cez zimu, čo by podľa niektorých krajín mohlo spôsobiť zastropovanie cien.

Obmedzenie výkyvu cien

"Ten mechanizmus bude zavedený tak, aby obmedzoval výkyvy cien, ktoré rýchlejšie spôsobujú nárast cien plynu. Toto ak sa podarí zaviesť v priebehu týždňov, tak do zimy by sme išli lepšie pripravení a bol by menší tlak na štátne rozpočty," uviedol.

Slovenský premiér Eduard Heger (uprostred tvárou) a nemecký kancelár Olaf Scholz diskutujú počas druhého a záverečného dňa summitu EÚ v Bruseli v piatok 21. októbra 2022. Foto: TASR/AP

Na národnej úrovni platí, že väčšina krajín prijíma vlastné opatrenia na zastropovanie cien energií, aby občania mali nižšie faktúry. Eurokomisia vo štvrtok schválila rozšírenie schém štátnej pomoci pre firmy vystavené energetickej kríze aj po novom roku. Slovensko bude môcť použiť aj nevyčerpané eurofondy, schválila to Európska komisia aj Rada EÚ a čaká sa na odobrenie europarlamentom. Z pohľadu nového mechanizmu to prospeje aj dlhom členských krajín.

Korekčný mechanizmus je dočasný, šitý na mieru nastávajúcej zime a mal by byť nahradený, aby zahŕňal aj ceny LNG. Platiť by mal od budúceho roka.

Heger: Spoločné nákupy sú úspech

Spoločné nákupy plynu Heger považuje za úspech. Krajiny, ktoré sa chcú zapojiť, vedia, že môžu ísť do spoločných nákupov od hranice minimálne 15 percent celkovej spotreby plynu. "Toto sme schválili, samozrejme tie nákupy budú dobrovoľné. Bude na každej členskej krajine či sa prihlási a bude chcieť využiť tento atraktívnejší model nákupov. Toto vyhovuje Slovensku," vysvetlil.

Objem 15 percent je podľa lídrov EÚ už dosť zaujímavý pre dodávateľov, aby sa dohodli na úprave cien s krajinami eurobloku.