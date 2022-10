P. Dujava považuje tvrdenia nového vedenia popradského letiska za účelové

dnes 8:31 -

Bývalý riaditeľ popradského letiska Peter Dujava odmieta, že by smerovala spoločnosť pod jeho vedením do vysokej straty. Právnická firma, ktorá ho zastupuje, to uviedla v reakcii na štvrtkové (20. 10.) vyjadrenia dočasného predsedu predstavenstva Letiska Poprad-Tatry Martina Rakovského. Ten tvrdí, že spoločnosť je vo veľmi zlej ekonomickej kondícii. Dujava uviedol, že za zlými výsledkami je práve nové vedenie, ktoré nebolo schopné vykonávať elementárne rozhodnutia pre úspešný chod letiska.

"Nesprávne ekonomické rozhodnutie nového vedenia ponechať v pracovnom pomere všetkých zamestnancov aj po skončení charterovej sezóny stálo letisko viac než všetky náklady vymenované pánom Rakovským dohromady," uvádza sa v stanovisku. Rakovský kritizoval najmä zriadenie fitnescentra, opravy budovy bez predošlého zateplenia, nákup áut so špeciálnymi značkami či obnovu výťahu. Ide podľa Dujavu o zanedbateľné náklady, ktoré vynaložil v priebehu dvoch rokov, naopak, rozhodnutia súčasného vedenia považuje za ekonomicky enormne náročné.

"Ďalším dôkazom neschopnosti aktuálneho vedenia je, že na letisku došlo v určitom čase k úplnému vyčerpaniu zásob leteckého paliva avgas, ktoré nebolo zo strany letiska včas objednané. V dôsledku neodborného konania nových členov predstavenstva je letisko nútené vziať si úver na plnenie svojich záväzkov voči zamestnancom a ďalších záväzkov," uvádza sa v stanovisku. Dujava tvrdí, že po jeho odvolaní odovzdal letisko "v doposiaľ najlepšej kondícii" a dokázal by po návrate do funkcie situáciu zvrátiť.

Rakovský uviedol, že aktuálne na letisku vykonávajú audit, po ktorom bude situácia jasnejšia. "Tvrdenia nového vedenia sú ľahko overiteľné z účtovných dokumentov. Klient verí, že aj výsledky auditu preukážu klamstvá a zavádzanie zo strany ministerstva dopravy a nového vedenia," dodáva právnická firma.

Dočasný predseda predstavenstva tiež kritizoval bývalé vedenie, že nevyužilo možnosť investovať pandemickú pomoc od štátu na rozvojové projekty. "Táto pomoc bola využitá výlučne v súlade s podmienkami jej čerpania a cieľom nepreukázaných tvrdení o opaku je iba očiernenie predchádzajúceho vedenia letiska," reaguje Dujava, ktorý už podal žalobu o určenie neplatnosti uznesení prijatých na zasadnutí valného zhromaždenia letiska z 26. septembra. Tvrdí, že minoritní akcionári konali pod tlakom.

V stanovisku sa tiež uvádza, že ministerstvo malo podľa Dujavu záujem letisko sprivatizovať za nevýhodných podmienok. Rakovský odmietol, že by mal spoločnosť pripraviť na predaj. Jeho vystúpenie Dujava označil za účelové a má podľa neho ovplyvniť súd pri rozhodovaní o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia a žalobe.

Dujavu odvolali akcionári po tom, ako ešte v lete podala veľká väčšina zamestnancov hromadnú výpoveď. Obviňovali ho okrem iného zo šikany, zneužívania právomocí a žiadali jeho rezignáciu. Bývalý riaditeľ tieto tvrdenia dlhodobo odmieta. Rezort dopravy už vyhlásil výberové konanie na nové vedenie letiska. Od 27. septembra dočasne funkciu predsedu vykonáva Rakovský.