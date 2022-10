dnes 17:31 -

Témou stretnutia s hlavou štátu bola najmä chudoba pracujúcich. Uviedla to vo štvrtok v Prezidentskom paláci po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou šéfka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Monika Uhlerová spolu s predstaviteľmi odborových organizácií.

"Jedným z impulzov na dnešné stretnutie bola aj nedávna demonštrácia, ktorú sme organizovali proti chudobe. Témou dnešného stretnutia bola chudoba pracujúcich a ich sociálna situácia spojená s inflačnou a energetickou krízou. Hovorili sme o konkrétnych opatreniach, ktoré sú momentálne pripravované v súvislosti s krízou. Diskutovali sme o návrhu štátneho rozpočtu pre rok 2023, ale aj o navýšení rozpočtu pre rok 2022 a o prerozdelení zdrojov," priblížila prezidentka KOZ SR.

"Informovali sme tiež pani prezidentku SR, že budúci týždeň máme v pondelok (24. 10.) rokovanie tripartity, kde sa už bude rokovať o prvom balíku opatrení nasmerovaných na pomoc firmám, podnikateľom a zamestnávateľom. V najbližších dňoch by mala vláda predstaviť aj ďalšie opatrenia, ktoré budú nasmerované domácnostiam a sociálne slabším skupinám," spresnila Uhlerová.

Chudoba je podľa nej politický problém, ktorý by sa mal oveľa viac dostávať do verejnej diskusie a do verejného záujmu. "Chudobná spoločnosť je chorá spoločnosť. Je to spoločnosť nesolidárna, neempatická a radikalizujúca sa. Dopady chudoby sú pre spoločnosť veľmi drahé, generuje ďalšie negatívne sociálne javy," podčiarkla.

Podľa Uhlerovej hlava štátu "sa bude určite snažiť naďalej komunikovať tému chudoby smerom k verejnosti". "Pani prezidentka SR veľmi dôkladne analyzuje návrhy rozpočtových kapitol (návrhu rozpočtu) a skúma, ako budú pripravené opatrenia pre jednotlivé segmenty spoločnosti," dodala Uhlerová.

"Pani prezidentke SR sme predostreli množstvo problémov, ktorými trpia zamestnanci alebo ľudia, ktorí prácu nemajú," doplnil člen odborového združenia KOVO a podpredseda občianskeho združenia Pracujúca chudoba Ján Košč. Približne 7 % pracujúcich podľa jeho informácií pracuje za mzdu, ktorá je pod hranicou chudoby. "To je veľký problém. Ešte väčším problémom je, že za posledný rok nám uvedené číslo rastie," uzavrel Košč.