Nad zmenou práce uvažuje 26 % žien v SR, 24 % z toho zvažuje IT sektor

Nad zmenou práce uvažuje 26 % Sloveniek, z toho 24 % zvažuje pracovať v IT sektore. Od kariéry v informačných technológiách (IT) však 24 % žien odrádza najmä strach zo zlyhania. Vyplynulo to z prieskumu Ženy v IT 2022, ktorý realizovalo občianske združenie Aj Ty v IT v lete tohto roku s prieskumnou agentúrou Crystal Research na vzorke 2014 Sloveniek. Informovali o tom na prvom ročníku konferencie Slovak Women in Tech 1.0 vo štvrtok.

Zmenu zamestnania v najbližšom roku zvažuje 26 % respondentiek prieskumu. Z toho 24 % zvažuje orientáciu na IT. Najväčší záujem je však o kariéru v administratíve (65,7 %), obchode (41,1 %) a priemyselnej výrobe (37,7 %).

Ženy od IT kariéry najviac odrádzajú obavy zo zlyhania a nedostatku vedomostí, uviedlo tak takmer 24 % odpovedajúcich na prieskum. Ako ďalšie najčastejšie bariéry označovali dopytované aj časovú náročnosť práce (16,4 %) či neustálu potrebu vzdelávania (12,3 %).

"Potrebujeme tu omnoho komplexnejší prístup, kde okrem technických zručností rozšírime u žien aj ich mäkké zručnosti a podporíme sebavedomie. Zároveň je potrebné, aby aj firemné prostredie bolo voči ženám inkluzívnejšie a vedelo im vytvoriť podmienky na kariérny rast," dodala riaditeľka organizácie Petra Kotuliaková.

Najväčšiu časť, 33 %, Sloveniek na IT láka finančné ohodnotenie. Medzi pozitívnymi motivátormi sa vyskytovali často perspektívnosť sektora do budúcnosti, flexibilný pracovný čas či možnosť osobného rozvoja a kariérneho rastu. "Výsledky prieskumu nám ukázali, že ženy na Slovensku potrebujú svoj pracovný čas skĺbiť najmä s rodinou," uzatvára people and strategy manager konferencie Ivana Halpert.