Letisko Poprad Tatry je podľa nového vedenia v zlej ekonomickej kondícii

Zdroj: TASR

Foto: TASR

dnes 12:31 -

Letisko Poprad Tatry je po odchode bývalého vedenia v zlej ekonomickej kondícii. Uviedol to vo štvrtok dočasný predseda predstavenstva letiska Martin Rakovský, ktorý je vo funkcii zhruba tri týždne.

"Bývalé vedenie smerovalo spoločnosť do výraznej straty. Miesto toho, aby peniaze z pandemickej pomoci investovali do rozvoja letiska, išli na nové fitnescentrum, opravili budovu letiska bez toho, aby ju najprv zateplili, kúpili autá, ktoré môžu jazdiť len na letisku, lebo majú špeciálne značky, postavili výťah, ktorý nikto nepoužíva, pretože ide o budovu s dvoma poschodiami," priblížil Rakovský, ktorý má 25-ročné skúsenosti s manažmentom a rozhodnutiam bývalého vedenia nerozumie. Situácia bude podľa neho jasnejšia po audite, ktorý v súčasnosti na letisku realizujú.

Zisk z pandemickej pomoci?

Bývalý riaditeľ Peter Dujava pritom viackrát uviedol, že jeho cieľom bolo letisko priviesť do zelených čísel, čo sa mu podľa jeho slov dva roky po sebe aj podarilo. "Zisk, o ktorom hovoril, bol generovaný z pandemickej pomoci štátu, reálne z letiskového biznisu nemal šancu vytvoriť žiaden zisk," skonštatoval Rakovský. Dodal, že počas pandémie malo letisko možnosť investovať práve do rozvojových projektov, avšak nevyužili to. Pozitívne vníma jedine nákup hasičského špeciálu. Nové vedenie okrem toho zastavilo aj medializovaný predaj pozemkov letiska, Rakovský ubezpečil, že žiaden ďalší predaj pozemkov, či samotného letiska súkromnému investorovi, nie je v pláne.

Jedným z cieľov dočasného vedenia je oprava letiskovej dráhy, ktorá by mala stáť približne 80.000 eur, ale tiež oprava hlavnej budovy. Okrem toho chcú viacerými krokmi znížiť energetickú náročnosť budov a naštartovať spoluprácu s oblastnými organizáciami cestovného ruchu a samosprávami.

"Situácia so zamestnancami sa upokojila, 49 z nich už stiahlo výpovede. Našim cieľom bolo práve udržať si licenciu a zároveň profesionálov, ktorí tu pracujú. S partnermi, ktorí ostali na letisku, máme veľmi dobré vzťahy. Mnohí, ktorí odišli pre zlé vzťahy, majú záujem sa vrátiť," dodal Rakovský.

Upokojenie medzi zamestnancami

Členka odborov a dozornej rady letiska Tatiana Michaličková vníma pozitívne, že situácia sa medzi zamestnancami upokojila. "Vydržali tlak, ktorý trval 75 dní. Ľudia teraz chodia do práce s radosťou a vykonávajú prácu, na ktorú boli prijatí a nie, ako to bolo doteraz, keď robili aj práce mimo svojej kvalifikácie," skonštatovala.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako hlavný akcionár nedávno vyhlásilo výberové konanie na nové vedenie letiska. Dujavu z postu riaditeľa a predsedu predstavenstva odvolali po kritike zamestnancov a s ním aj ďalšiu členku predstavenstva Michalu Klačmanovovú. Od 27. septembra dočasne funkciu predsedu vykonáva Martin Rakovský, ďalšími členmi predstavenstva sa stali Michal Staňa a Viliam Halás. Na mimoriadnom valnom zhromaždení koncom septembra boli zároveň vymenovaní aj noví členovia dozornej rady - Marián Majtán a Lukáš Zozulák.