Priznanie z MMF: Digitálne meny centrálnych bánk by umožnili vládam kontrolovať, na čo ľudia míňajú peniaze

Zdroj: oPeniazoch

Foto: getty images;YT/Pacific Islands Forum

dnes 17:05 -

"CBDC môžu vládam a hráčom zo súkromného sektora umožniť programovať, vytvárať inteligentné zmluvy, umožňovať cielené politické funkcie," vysvetlil Li. "Napríklad sociálne dávky, napríklad spotrebné kupóny, napríklad stravné lístky. Naprogramovaním CBDC môžu byť tieto peniaze presne zamerané na to, aký druh ľudí ich môže vlastniť a na čo môžu byť tieto peniaze použité, napríklad na jedlo."

Li, ktorý od 23. augusta 2021 pôsobí ako zástupca výkonného riaditeľa v MMF, dodal, že tým, že sa vláde umožní presne zamerať na to, čo ľudia potrebujú, umožní vláde „zlepšiť finančnú inklúziu“. Pred nástupom do MMF pracoval Li mnoho rokov v Čínskej ľudovej banke, uvádza sa na oficiálnej webovej stránke MMF.





Jeho komentáre však rýchlo vyvolali reakciu odborníkov vrátane Nicka Anthonyho, politického analytika v Centre pre menové a finančné alternatívy Cato Institute. Anthony na Twitteri reagoval, že komentáre exekutívy MMF odhalili, ako CBDC „umožnia vláde presne kontrolovať, na čo ľudia môžu a nemôžu míňať svoje peniaze“.

V ďalšom príspevku na Twitteri Anthony citoval komentár Neela Kashkariho, prezidenta Federálnej rezervnej banky v Minneapolise, ktorý napísal:

„Chápem, že by to Čína chcela, nechápem, ako by to Američania mohli chcieť."

Anthony tiež poznamenal, že „vlády majú historický vzor zneužívania týchto nástrojov“, pričom citoval krok kanadského premiéra Justina Trudeaua zmraziť bankové účty demonštrantov proti očkovaniu proti COVID-19 začiatkom tohto roka.

Májová správa Bank of International Settlements (BIS) zistila, že takmer 90 percent národných centrálnych bánk plánuje spustiť svoje vlastné CBDC pre širokú verejnosť. V súčasnosti mnohé krajiny skúmajú možnosti vydania takejto digitálnej meny, pričom uvádzajú celý rad údajných výhod, ako sú efektívne a nízkonákladové transakcie, podpora hospodárskeho rastu a lepší prístup k finančnému systému.

Kritici sa však obávajú, že CBDC zvýšia vládnu kontrolu nad peniazmi, ktoré by sa mohli použiť ako nástroj na finančnú diskrimináciu pri súčasnom sledovaní nákupov a obmedzení prístupu k finančným prostriedkom, čím budú pôsobiť proti decentralizácii, ktorá je jednou z hlavných výhod prijatia kryptomien.

Agustin Carstens, generálny riaditeľ BIS, v roku 2021 poznamenal, že centrálne banky budú mať „absolútnu kontrolu nad pravidlami a nariadeniami, ktoré určia použitie tohto vyjadrenia zodpovednosti centrálnej banky, a potom budú mať aj technológiu na presadzovanie“.

Predseda Federálneho rezervného systému Jerome Powell minulý mesiac tiež uviedol, že CBDC nebudú anonymné, čo znamená, že podrobnosti týkajúce sa transakcií CBDC budú verejné. Európska centrálna banka (ECB) zopakovala Powellove poznámky na tom istom podujatí Banque de France 27. septembra, pričom prezidentka ECB Christine Lagardeová uviedla: „Nebola by úplná anonymita, ako je to pri… bankovkách.“ Lagardeová však dodala, že „existuje obmedzená úroveň zverejňovania informácií a určite nie na úrovni centrálnej banky“.