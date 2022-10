Dohoda o vine a treste: Pokuta 777 miliónov dolárov za podplácanie teroristickej skupiny

Zdroj: oPeniazoch

Cement Lafarge zaplatila takmer 17 miliónov dolárov ISIS od roku 2012 do roku 2014, a to aj vtedy, keď táto teroristická skupina unášala a zabíjala obyvateľov Západu, informuje CNBC. Vyšetrovanie, ktoré viedlo k obvineniu firmy na americkom okresnom súde v Brooklyne v štáte New York z jedného bodu obžaloby zo sprisahania s cieľom poskytnúť materiálnu podporu označenej zahraničnej teroristickej organizácii, pokračuje. Zatiaľ nebol nikto obvinený.

Lafarge kúpila švajčiarska spoločnosť Holcim v roku 2015. Holcim vo vyhlásení pre CNBC uviedol, že podporuje dohodu o vine a treste, ktorú Lafarge uzavrel .„Nič zo správania sa netýkalo spoločnosti Holcim, ktorá nikdy nepôsobila v Sýrii, ani žiadnej prevádzky alebo zamestnancov spoločnosti Lafarge v Spojených štátoch, a je v príkrom rozpore so všetkým, čo Holcim zastáva,“ uviedol Holcim vo svojom vyhlásení. „Keď sa Holcim v roku 2016 dozvedel o obvineniach z mediálnych správ, Holcim proaktívne a dobrovoľne vykonal rozsiahle vyšetrovanie, ktoré viedla veľká americká právnická firma a na ktoré dohliadalo predstavenstvo. Verejne zverejnila hlavné zistenia vyšetrovania v roku 2017 a oddelila sa od bývalých vedúcich pracovníkov Lafarge SA a LCS, ktorí boli zapojení do týchto udalostí."

Lafargea obvinili francúzske orgány v roku 2018 v súvislosti s platbami ISIS z obvinení zo spoluúčasti na zločinoch proti ľudskosti.