Zúfalí Európania sa vracajú k najstaršiemu palivu, aby sa zahriali

Zdroj: ČTK

Foto: getty images;TASR/Milan Kapusta

dnes 15:55 -

Neďaleko berlínskeho letiska Tempelhof stavia Peter Engelke okolo svojho skladu nový ochranný plot. Obáva sa, aby mu zúfalí ľudia nerozkradli zásoby. Tým cenným majetkom, ktorý je teraz v ohrození, je palivové drevo. Engelkeho kroky odrážajú rastúce obavy v celej Európe, ktorá sa pripravuje na nedostatok energií a možno aj na výpadky elektriny v zime, píše agentúra Bloomberg.

Vyhľadávaná komodita

Na vykurovaní v Európe sa až 70 percentami podieľa zemný plyn a elektrina. Vzhľadom na drastické obmedzenie dodávok z Ruska sa drevo, ktoré teraz využíva na vykurovanie zhruba 40 miliónov ľudí, stalo vyhľadávanou komoditou. Vo Francúzsku sa ceny drevených peliet skoro zdvojnásobili a vystúpili na 600 eur za tonu. Objavujú sa pritom známky panického nákupu tohto paliva. Maďarsko zašlo tak ďaleko, že zakázalo vývoz peliet, zatiaľ čo Rumunsko na šesť mesiacov obmedzilo ceny palivového dreva. Teraz môže trvať aj niekoľko mesiacov, než zákazník objednané drevo na kúrenie dostane.

Okrem obáv z nedostatku energetická kríza tiež zvýšila rast životných nákladov. Inflácia v eurozóne v septembri prvýkrát presiahla desať percent. Domácnosti v regióne sa stále častejšie dostávajú do problémov a musia voliť medzi vykurovaním alebo ďalšími základnými potrebami.

"Sme späť v starých časoch, keď ľudia nemali vykurovaný celý dom," hovorí výkonný riaditeľ britského veľkoobchodu s palivovým drevom Certainly Wood Nic Snell. "Sedeli okolo ohňa, využívali teplo z kachlí alebo z otvoreného ohňa, a potom šli spať. Tohtoročnú zimu to bude oveľa častejšie."

Pre švédsku spoločnosť Gabriel Kakelugnar AB tento trend znamená prudký rast dopytu. Firma vyrába špičkové kachľové pece, ktoré stoja v priemere 86.000 švédskych korún. Kachle dokážu udržať teplo v miestnosti počas 24 hodín vďaka svojej zložitej konštrukcii, ktorej cieľom je udržať a rozvádzať teplo.

"V čase pandémie ľudia začali viac investovať do svojich domovov. To sa teraz samozrejme vystupňovalo," povedal majiteľ a výkonný riaditeľ švédskej firmy Jesper Svensson. Objednávky firme vzrástli viac ako štvornásobne a zákazníci teraz musia na dodávky čakať až do marca, zatiaľ čo pred rokom to boli iba štyri týždne.

Ohrozenia zdravia a ekologické problémy

S blížiacou sa zimou je táto starosť stále naliehavejšia a zúfalá snaha o zahriatie môže spôsobiť zdravotné a ekologické problémy. "Obávam sa, že ľudia budú páliť čokoľvek, čo im príde pod ruku," uviedol vedúci oddelenia kvality ovzdušia švédskej agentúry pre životné prostredie Roger Sedin. "Môžeme pozorovať veľmi vysoké znečistenie, keď drevo spaľujú ľudia, ktorí nevedia, ako to robiť správne," dodáva. Pevné častice totiž môžu skončiť hlboko v pľúcach a spôsobiť infarkt, mŕtvicu alebo astmu, upozorňuje. Riziko je podľa neho zvlášť akútne v mestských oblastiach.

Neskúsenosť je vidieť aj v Nemecku, kde zväz kominárov zápasí so záplavou žiadostí o pripojenie nových aj starých kachlí a zákazníci sa pýtajú na spaľovanie konského trusu a ďalších neobvyklých palív.

Objavujú sa aj známky hromadenia. Výkonný riaditeľ francúzskej spoločnosti Poujoulat SA Frédéric Coirier uviedol, že niektorí klienti si kúpili dve tony drevených peliet, aj keď bežne na vykúrenie domu na celý rok stačí menej ako jedna tona. Coirierova firma vyrába okrem iného drevené palivo. "Ľudia zúfalo zháňajú drevo a kupujú ho viac ako obvykle," hovorí zakladateľ a generálny riaditeľ nórskej frimy na predaj dreva Kortreist Ved Trond Fjörtoft. "Obvykle sa to stáva, keď sa začne ochladzovať, niekto si povie 'aha, mali by sme objednať nejaké drevo'. Tento rok to začalo v júni", hovorí. To je zhruba v čase, keď Rusko znížilo dodávky plynu.





Spomienky na minulosť

V Berlíne kríza vyvoláva spomienky na pustošenie po druhej svetovej vojne. Kvôli nedostatku paliva vyrúbali vtedy obyvatelia takmer všetky stromy v centrálnom parku Tiergarten, aby si mohli zakúriť. Aj keď Berlínčania teraz nezachádzajú do takých extrémov, obavy o zabezpečenie tepla sú veľké. Engelke nielenže postavil ďalší bezpečnostný plot, aby ochránil svoje drevo, brikety a vykurovací olej , ale tiež musel prestať prijímať nových zákazníkov. "Pozeráme sa na zimu s veľkými obavami," hovorí.