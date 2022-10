Na návrh dôchodkovej reformy treba nazerať ako na balík opatrení

dnes 15:46 -

Na návrh dôchodkovej reformy je potrebné nazerať ako na jeden balík opatrení. Jednotlivé časti sa navzájom ovplyvňujú a spolu garantujú, že výška dôchodkov bude rásť, aby ľudia mohli na dôchodku dôstojne žiť a mali istotu, že spravodlivý dôchodok aj dostanú. Uviedli to pre TASR z tlačového odboru Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v reakcii na kritiku analytikov z Asociácie sociálno-ekonomických analytikov (ASEA).

Rezort práce zdôraznil, že zavedením rodičovského bonusu sa zmierňuje rozdiel medzi dôchodkami bezdetných a rodičov, ktorí vychovali deti, ktoré platia odvody.

"Rodičovský bonus budeme financovať z nadvýberu poistného v Sociálnej poisťovni. Keď som to v januári tohto roka hovoril, všetci ma vysmiali, že to je chiméra. Dnes to už potvrdzujú všetky relevantné inštitúcie štátu, že Sociálna poisťovňa hospodári dobre," poznamenal minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).

Analytici z ASEA upozornili, že zmeny dôchodkového systému z dielne ministerstva práce sú nesystémové, nepriaznivo vplývajú na udržateľnosť systému aj na zabezpečenie dostatočnej životnej úrovne budúcich dôchodcov. Kritizovali rodičovský bonus, ale aj zmenu výpočtu aktuálnej dôchodkovej hodnoty (ADH).