Prvý balík opatrení na pomoc sektoru HoReCa predstaví vláda čoskoro

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR predstaví prvý balík opatrení na pomoc hotelierom v súvislosti s energetickou a inflačnou krízou už čoskoro. Po stretnutí so zástupcami Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) vo Vysokých Tatrách to v utorok na tlačovej konferencii uviedol šéf rezortu Andrej Doležal (nominant Sme rodina) s tým, že závažnosť situácie si vláda SR plne uvedomuje.

"Riešenia by mali v prvom rade vykryť kritické obdobie do konca tohto roka a týkať sa budú predovšetkým energeticky náročných odvetví, ktoré sú od spotreby energií bytostne závislé. Spoločne s predsedom parlamentu zároveň rokujeme s koaličnými partnermi aj o možnosti dočasného prechodného zníženia DPH pre služby cestovného ruchu a tiež o balíku systémových opatrení, ktoré podnikom pomôžu prečkať budúci rok a minimalizovať negatívne dôsledky energetickej krízy," uviedol minister. Ubezpečil, že tomuto sektoru pomôže rezort podobne ako v "covidovej" dobe, keď mu v rôznych schémach pomoci poskytol štát 185 miliónov eur.

Prezident AHRS Marek Harbuľák upozornil, že masívny nárast inflácie tlačí prudko nahor aj ceny služieb v oblasti gastra a cestovného ruchu. Situáciu navyše podľa neho komplikuje skokový nárast nákladov na energie, ktoré mnohým podnikom stúpli o 500, či dokonca až o 600 percent. "Ubytovacie zariadenia a gastroprevádzky pritom tieto náklady nie sú schopné zohľadniť v konečných cenách svojich služieb, keďže by prišli aj o posledných zákazníkov. Nachádzame sa tak v bludnom kruhu, z ktorého sa bez adresných foriem pomoci zo stranu štátu, žiaľ, nedostaneme," upozornil Harbuľák.

Dodal, že konkrétny krízový plán ani opatrenia či termíny ich účinnosti doposiaľ nepoznajú. V tejto súvislosti ide podľa neho o čas, pretože niektoré podniky už teraz zápasia so stratami a ich dlhy sa deň čo deň prehlbujú.

Generálny riaditeľ Slovakia Travel Václav Mika upozornil, že napriek sľubnému oživeniu cestovného ruchu v tomto roku, pracujú v podmienkach, ktoré znemožňujú akékoľvek predvídanie ďalšieho rozvoja. "Práve z tohto dôvodu je kľúčové, aby sme diskutovali o efektívnych nástrojoch pomoci," skonštatoval.

S cieľom minimalizovať negatívne dosahy inflačnej a energetickej krízy na segment HoReCa (hotely, reštaurácie, kaviarne) adresovali zamestnávatelia združení v AHRS, už pred takmer mesiacom vláde vlastný súbor opatrení. Tie počítajú s dočasným znížením sadzby DPH zo všetkých služieb cestovného ruchu, urýchleným zavedením kompenzačných schém či so zmenami v daňovo-odvodovej oblasti a oslobodením mzdových príplatkov za prácu počas víkendov a štátnych sviatkov od daní a odvodov.

Doležal dodal, že jednou z foriem pomoci by mohli byť aj investície do alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie. "Nebude to teda len formou kompenzácie alebo zastropovania, má to byť aj o dlhodobých a udržateľných opatreniach. Jedna z foriem pomoci môže byť, že podnikom pomôžeme s inštaláciou obnoviteľných zdrojov tak, aby boli lepšie odolné aj do budúcna," objasnil minister. V tejto súvislosti pripomenul aj plán obnovy a odolnosti, v ktorom sa chcú zamerať práve na zelenú ekonomiku.

Harbuľák v tejto súvislosti uviedol, že v súčasnosti zhruba desať percent prevádzok HoReCa už využíva rôzne formy alternatívnych zdrojov. "Tie sú však finančne veľmi náročné. Posledné roky prevádzkovatelia minuli svoje úspory na to, aby prežili pandémiu. Teraz teda nemajú dostatočné zdroje, aby znížili spotrebu alebo zvýšili efektívnosť," skonštatoval. Už začiatkom roka by mohli byť podľa neho zverejnené prvé výzvy na financovanie takýchto zámerov.