Krajiny EÚ majú rozdielne názory na to, ako riešiť energetickú krízu

dnes 12:31 -

Chorvátsko a Litva chcú strop na veľkoobchodné ceny plynu, Slovinsko je za strop iba pre skvapalnený zemný plyn (LNG), zatiaľ čo Fínsko a Slovensko nesúhlasia s priamymi dotáciami. Členovia Európskej únie (EÚ) sa stále rozchádzajú v názoroch, ako vyriešiť energetickú krízu, ktorej čelia. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Pre Nemecko, najväčšiu ekonomiku bloku a hlavného odporcu obmedzovania cien plynu, sú cestou spoločné nákupy, znižovanie spotreby a zvyšovanie ponuky.

Predstavitelia týchto krajín vyjadrili svoje názory pred príchodom na rokovania ministrov pre záležitosti EÚ v Luxemburgu, kde majú pripraviť pôdu pre summit lídrov vo štvrtok a piatok (20. a 21. 10.), pričom programu bude dominovať energetická kríza.

Európska komisia v utorok osobitne navrhne ďalší súbor opatrení na obmedzenie vysokých cien energií. Nebudú však zahŕňať okamžitý strop na ceny plynu, ktorý rozdelil európsky blok.

Ministri z Chorvátska a Litvy podporili zavedenie stropu na veľkoobchodné ceny plynu, pričom Chorvátsko zdôraznilo tiež potrebu spoločného nákupu plynu v rámci EÚ. Slovinsko však súhlasí s cenovým stropom len pre LNG.

"Slovinsko bude obhajovať, aby sa tzv. dynamický cenový strop pre skvapalnený plyn zaviedol čo najskôr, ak to bude možné, tak hneď," povedal štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marko Štucin.

Jeho slovenský kolega Andrej Stančík vyzýva na reformu trhu s cieľom oddeliť cenu elektriny vyrobenej z plynu od elektriny vyrobenej z rôznych zdrojov, ako aj na priame dotácie EÚ pre spotrebiteľov a podniky. "Potrebujeme veľmi rýchle a efektívne riešenia na dotovanie cien pre občanov a firmy, a to aj z nevyužitých kohéznych fondov," povedal novinárom po príchode na stretnutie v Luxemburgu.

Podľa ministerky Tytti Tuppurainenovej z Fínska, krajiny všeobecne skeptickej voči intervenciám na trhu, sú Helsinki pripravené na "dočasný" cenový strop plynu. Fínsko je však proti rozdávaniu peňazí spotrebiteľov. "Namiesto dotovania jednotlivých domácností by sme mali radšej zvýšiť investície do zelenej energie," povedala ministerka s tým, že by to obmedzilo aj závislosť Európy od dodávateľov energií, akým je Rusko.

Nemecká ministerka EÚ Anna Lührmannová zdôraznila potrebu spoločných nákupov plynu, ako aj znižovania spotreby a diverzifikácie dodávok pridaním väčšieho množstva obnoviteľných zdrojov a rôznych dodávateľov. "Je dôležité, aby národné a európske opatrenia fungovali ruka v ruke," povedala Lührmannová bez toho, aby vôbec spomenula cenový strop.