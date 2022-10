Rozpočet NSK na rok 2023 prvýkrát presiahne sumu 300 miliónov eur

dnes 16:01 -

Poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) v pondelok schválili budúcoročný rozpočet NSK. Ako sa v ňom uvádza, kraj bude v roku 2023 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom v hodnote 300.659.439,19 eura.

Podľa predsedu NSK Milana Belicu je budúcoročný rozpočet konštruovaný podobne ako v minulých rokoch, no viac sa myslelo na jeho udržateľnosť. "Vieme, že nie len NSK, ale aj ostatné kraje zápasia s mnohými problémami. Budeme mať veľmi veľa neznámych, ktoré nám do rozpočtovania vstupujú. Myslím však, že tento rozpočet bol zostavený veľmi zodpovedne," skonštatoval Belica.

Ako pripomenul, NSK na budúci rok prvýkrát počíta s príjmami, ktoré prekročia hranicu 300 miliónov eur. "Je to približne o 16 miliónov eur viac ako vlani. Ale nie je to až také optimistické, ako to vyzerá. Zvlášť, keď si uvedomíme stav a vývoj inflačných tlakov, ktoré v ekonomike narastajú. V súčasnosti beží predovšetkým energetická kríza, ktorá ale určite prerastie do krízy finančnej. Pretože energia a jej ceny zasahujú prakticky do všetkého. Teraz sa absolútne nedajú presne odhadnúť rozmery inflácie. Takže je možné, že niektoré kraje si budú musieť brať aj úvery, aby si pripravili prostriedky na riešenie inflácie," vysvetlil predseda NSK.

Podľa jeho slov je pre rozpočty samospráv rizikom aj presúvanie kompetencií od štátu, ktorý im na ne nedáva dostatok financií. "Vláda nám ukladá povinnosti v štruktúre výdavkov, ktoré však odmieta preplácať. Kompetenčný zákone je pritom jasný, prenesené kompetencie musí uhrádzať vláda. My ich môžeme vykonávať, ale potrebujeme mať za ne zaplatené. Toto sú ďalšie riziká, ktoré sa môžu objaviť," dodal Belica.

Vo vyše 300-miliónovom rozpočte NSK budú najväčšiu časť tvoriť daňové príjmy. Kraj očakáva, že na budúci rok dosiahnu sumu necelých 140.000.000 eur. Zvyšok rozpočtu NSK budú okrem nedaňových príjmov napĺňať aj financie z grantov a transferov a z kapitálových príjmov. Najväčšie výdavky krajskej samosprávy pôjdu už tradične na vzdelávanie, na ktoré je v roku 2023 vyčlenených vyše 80.000.000 eur. Nasledujú sociálne služby s rozpočtom takmer 63.000.000 eur a doprava, na ktorú má ísť na budúci rok vyše 32.000.000 eur. Na vlastnú administratívu vyčlenil NSK sumu vyše 12.600.000 eur.