Letisko Košice v letnej sezóne využilo takmer 162.000 dovolenkárov

Letisko Košice v priebehu tohtoročnej letnej sezóny privítalo 161.655 dovolenkárov, čo predstavuje významný nárast oproti minulému roku. Najobľúbenejšou destináciou charterovej sezóny bola turecká Antalya, následne cyperská Larnaka a grécky Rodos. Informovalo o tom v pondelok vedenie košického letiska.

Sezóna odštartovala 5. júna letom do Antalye so 188 cestujúcimi na palube leteckej spoločnosti Travel Service a skončila 29. septembra letom do Larnaky, a to so 154 cestujúcimi na palube leteckej spoločnosti Smartwings.

Pre porovnanie, v "predpandemickom" roku 2019 vybavilo letisko Košice na charterových letoch 184.742 cestujúcich, čo bolo najviac v jeho histórii. "Celkovo prešlo letiskom za prvých deväť mesiacov tohto roka 446.065 cestujúcich, čo bolo v porovnaní s rokom 2021 zvýšenie o viac ako 329.987 cestujúcich," uviedla hovorkyňa letiska Karolína Linhartová. Cestovné kancelárie ponúkali počas letnej sezóny odlety z Košíc do desiatich destinácií v siedmich krajinách.

Na tureckú Antalyu pripadlo celkovo 65.753 cestujúcich, na cyperskú Larnaku 20.938 a na grécky Rodos 14.825 prepravených dovolenkárov. K ďalším destináciám patrili aj Burgas v Bulharsku, Ercan na Severnom Cypre, Hurghada a Marsa Alam v Egypte, Heraklion a Korfu v Grécku a Monastir v Tunisku.

"Pozitívnou správou je, že všetky charterové lety z Košíc k moru boli v období do konca septembra vyťažené do rovnakej miery ako pred pandémiou, čo potvrdzuje veľký hlad po cestovaní naprieč celou spádovou oblasťou letiska Košice. Najrušnejším dňom na letisku bol 3. august, kedy bolo prepravených až 5127 cestujúcich," priblížila hovorkyňa.

Aktuálne sa letisko pripravuje na zimný letový poriadok, ktorý vstúpi do platnosti 30. októbra. Plánované destinácie zahŕňajú Viedeň leteckou spoločnosťou Austrian Airlines, Londýn Stansted, Praha, Liverpool a Dublin spoločnosťou Ryanair a Londýn Luton spoločnosťou Wizz Air.