Toky plynu cez Jamal sa zastavili, dodávky cez Ukrajinu sú stabilné

Zdroj: TASR

Foto: TASR

dnes 11:31 -

Toky plynu cez plynovod Jamal smerom na východ z Nemecka do Poľska klesli v pondelok na nulu, zatiaľ čo dodávky ruského plynu do Európy cez Ukrajinu boli stabilné. Ukázali to v pondelok údaje prevádzkovateľov plynovodov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Podľa nemeckého operátora Gascade výstupné toky na stanici Mallnow, ktorá leží v blízkosti hraníc s Poľskom, klesli na nulu od 6.00 h SELČ.

Nominácie na transport ruského plynu na Slovensko z Ukrajiny cez hraničný bod Veľké Kapušany dosiahli 36,7 milióna metrov kubických (m3), čo je oproti predchádzajúcemu dňu len malá zmena, ukázali údaje ukrajinskej prepravnej sústavy.

Cez Ukrajinu o niečo menej

Ruský energetický gigant Gazprom uviedol, že v pondelok dodá do Európy cez Ukrajinu 42 miliónov m3 plynu, čo je pokles z nedeľných (16. 10.) 42,4 milióna m3/deň.

Toky plynu cez plynovod Nord Stream 1, ktorý vedie cez Baltské more z Ruska do Nemecka, zostali na nule. Potrubie bolo odstavené 31. augusta pôvodne na tri dni údržby, ale odvtedy je stále mimo prevádzky. Moskva najskôr tvrdila, že dôvodom sú technické problémy, z ktorých obvinila západné sankcie. Neskôr došlo na Nord Stream 1 aj paralelnom potrubí Nord Stream 2 k sérii výbuchov, ktoré ich poškodili.