Čínska vláda očakáva oživenie ekonomiky v 3. štvrťroku

Čínska vláda predpokladá, že jej ekonomika sa výrazne zotavila v 3. štvrťroku 2022. Povedal to v pondelok šéf čínskej Komisie pre rozvoj a reformy Čao Čchen-sin médiám na zjazde Komunistickej strany. TASR správu prevzala z DPA.

"Ekonomika sa v 3. štvrťroku skutočne zotavila," vyhlásil. Priznal zároveň, že druhé najväčšie svetové hospodárstvo čelí "ťažkostiam a výzvam a väčším než očakávaným šokom" v tomto roku.

Čínsku ekonomiku zasiahla pandémia nového koronavírusu, extrémne počasie a ďalšie neočakávané faktory, uviedol Čao Čchen-sin, podľa ktorého je však už hospodárstvo na ceste k zotaveniu a vykazuje väčšiu odolnosť.

Reštrikcie spojené s prísnou čínskou stratégiou nulového výskytu ochorenia COVID-19, ako sú blokády, masové testovanie a karanténa, tvrdo zasiahli ekonomiku. Očakáva sa, že vláde sa nepodarí dosiahnuť pôvodný cieľ, ktorým bol rast hospodárstva o 5,5 % v tomto roku. Štatistický úrad by mal zverejniť nové údaje za 3. štvrťrok v utorok 18. októbra.

Svetová banka najnovšie predpovedá Číne v tomto roku rast ekonomiky len o 2,8 %. Bolo by to iba druhýkrát za štyri desaťročia, po prvej vlne pandémie v roku 2020, keď by Čína zaznamenala taký pomalý hospodársky rast.

"Prvýkrát od roku 1990 rastie zvyšok Ázie rýchlejšie než Čína," povedal predseda obchodnej komory Európskej únie (EÚ) v Číne Jörg Wuttke. "Zvyšok Ázie pristupoval k ochoreniu COVID-19 veľmi odlišne a vrátil sa do normálu," dodal.

Svetová banka odhaduje, že región Ázie bez Číny vzrastie tento rok o 5,3 %.