Musk: SpaceX nemôže financovať Starlink na Ukrajine donekonečna

Zdroj: oPeniazoch

Foto: TASR/AP

dnes 17:23 -

V liste od SpaceX Pentagonu sa tvrdilo, že ukrajinské používanie Starlinku môže stáť v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov takmer 400 miliónov dolárov, podľa správy CNN. SpaceX preto žiada americkú vládu, aby zaplatila za terminály.

Minulý týždeň Musk prostredníctvom tweetu oznámil, že operácia doteraz stála SpaceX 80 miliónov dolárov a do konca roka presiahne 100 miliónov dolárov. V piatok miliardár vyhlásil, že SpaceX nemôže financovať existujúci systém “donekonečna” a poslať niekoľko tisíc ďalších terminálov, ktoré majú vysokú spotrebu dát, až stonásobne vyššiu než domácnosti.

„Nie sme v pozícii, aby sme ďalej darovali terminály Ukrajine alebo financovali existujúce terminály na neurčitý čas,“ napísal v liste riaditeľ SpaceX pre obchodovanie s vládou.



Musk, ktorý rozhneval ukrajinských politikov, keď zverejnil prieskum na Twitteri, v ktorom meral podporu tomu, čo považoval za pravdepodobný výsledok rusko-ukrajinskej vojny, v samostatnom tweete odkázal, že vlastne len plní výzvu ukrajinského veľvyslanca, aby "išiel niekam".







“Len sa riadime jeho odporúčaním,” odpovedal Musk.



Financial Times informovali, že ukrajinskí vojaci mali problémy so svojimi terminálmi a o rozsiahlych výpadkoch Starlinku po celej Ukrajine. CNN uviedla, že "zdroje oboznámené s výpadkami povedali, že náhle ovplyvnili celú frontovú líniu." Starlink je pre ukrajinskú armádu nevyhnutný a dalo by sa predpokladať, že Pentagon bude náležite reagovať.