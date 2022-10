dnes 16:01 -

Agrorezort potrebuje zdravú a funkčnú platobnú agentúru. Uviedol to pre TASR odbor komunukácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na vyjadrenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR.

Závery NKÚ nie sú pre ministerstvo žiadnym prekvapením. Práve pre podozrenia z netransparentnosti a zlyhania pri narábaní s verejnými financiami Slovenska i Európskej únie v predchádzajúcich rokoch bolo podľa agrorezortu prioritou ministra Samuela Vlčana (nominant OĽANO), ktorý nastúpil do funkcie v júni 2021, obnovenie a sfunkčnenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).

Úlohou krízového manažéra Jozefa Kissa na poste generálneho riaditeľa PPA (nástup do funkcie v júli 2021) bolo podľa MPRV nastaviť procesy vedúce k ozdraveniu a stabilizácii tejto inštitúcie. Počas prvého štvrťroka svojho pôsobenia dokázal odstrániť najväčšie nedostatky v PPA, ktoré kriticky hodnotili v procesoch platobnej agentúry v predchádzajúcom období nielen NKÚ, ale aj audítori z Bruselu.

Agrorezort pripomenul, že v októbri 2021 Vlčan na základe novonastavených kontrolných mechanizmov a procesov obnovil trvalú akreditáciu PPA, ktorá tak mohla začať opäť plniť svoju úlohu.

"O kontrolu NKÚ som požiadal už ako generálny riaditeľ ja osobne. Spoluprácu hodnotím pozitívne. Chcel som mať po nástupe do funkcie vyčistený stôl. Závery NKÚ nie sú pre mňa prekvapivé. Dedičstvo z minulosti naprávame v platobnej agentúre dodnes," povedal Kiss.

"Vítam každú kontrolu v PPA, ktorá nám ukáže, kde môžeme mať medzery vo fungovaní. PPA je dnes agentúrou, ktorá je aj Bruselom dávaná za príklad v oblasti indikácie rizík a konfliktov záujmov. Zlyhania z minulosti sa nesmú opakovať. Znamenalo by to pre slovenský agrosektor katastrofu. Momentálne sme vo fáze zdokonaľovania už novozavedených procesov. PPA rozbehla spoluprácu s vysokými školami, na ktorých hľadá nových spolupracovníkov, procesuje výzvy, vypláca financie, zdokonaľuje ex post kontroly, ktoré boli dlhodobo podceňované. Zavedením cenníkov pri výzvach sme eliminovali riziko podvodov pri verejných obstarávaniach. A vo výpočte krokov, ktoré vedú k odstráneniu korupcie na PPA by som mohol pokračovať," dodal Vlčan.

PPA bude pre výrazné zlyhania v minulosti najbližšie roky pod permanentným dohľadom kontrolórov. Uviedla to hovorkyňa NKÚ SR Daniela Bolech Dobáková v súvislosti so závermi kontroly v platobnej agentúre.

Zdôraznila, že PPA sa v ostatných rokoch dostala do hľadáčika NKÚ až sedemkrát, napriek tomu preverenie plnenia prijatých opatrení tzv. follow-up kontroly ukázalo, že v agentúre existovali problémy s procesným riadením, účinným nastavením systému vnútornej kontroly, aktívnym používaním informačných systémov a nedostatky zostávajú aj pri práci hodnotiteľov výziev.