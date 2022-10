Španielska Iberdrola zvažuje predaj veterných parkov v Maďarsku a Rumunsku

dnes 15:01 -

Španielska energetická spoločnosť Iberdrola zvažuje predaj veterných parkov v Maďarsku a Rumunsku. Cieľom je získať peniaze na financovanie lukratívnejších projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na dva zdroje oboznámené so situáciou.

Predaj by mal Iberdrole vyniesť približne 300 miliónov eur, dodali zdroje. Peniaze chce spoločnosť použiť na financovanie rozvoja projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a elektrických sietí na svojich kľúčových trhoch, ktorými sú okrem domáceho španielskeho trhu Británia, Brazília a USA. Spustenie predaja aktív Iberdroly v Maďarsku a Rumunsku sa očakáva do niekoľkých týždňov.

Plánovaný predaj je ďalším v poradí v krátkom období. V septembri Iberdrola predala 49-percentný podiel vo veternom parku Vikinger nachádzajúcom sa v nemeckých výsostných vodách. Energy Infrastructure Partners kúpil podiel na 700 miliónov eur. Zároveň, ako dodali ďalšie nemenované zdroje, v septembri spustila firma proces predaja menšinového podielu vo svojom španielskom portfóliu obnoviteľných zdrojov energie.

Už v roku 2020 oznámila španielska spoločnosť ambiciózny plán investovať v nasledujúcom desaťročí do 150 miliárd eur. Veľká časť investícií by mala smerovať do rozvoja veterných parkov na mori. V júli firma informovala, že za posledný rok investovala 10,2 miliardy eur, a to najmä v Španielsku, Británii, USA a Brazílii.