Výdavky na ekonomiku sa takmer strojnásobia na 4,728 miliardy eur

Oblasť ekonomiky by mala v budúcom roku získať zo štátneho rozpočtu 4,728 miliardy eur, čo je oproti 1,615 miliardám eur naplánovaných na tento rok viac ako dvojnásobný nárast. Takmer tretina z celkového balíka by mala ísť do regionálneho rozvoja, 1,459 miliardy eur do reštrukturalizácie priemyselných odvetví, necelých 700 miliónov eur do podpory podnikania a takmer pol miliardy eur je určených na informatizáciu. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 – 2025, ktorý v piatok schválila vláda.

Vo výdavkoch sú zarátané okrem iných aj eurofondy v rámci kapitoly Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v sume 1,78 miliardy eur, výdavky určené na kompenzačné opatrenia v súvislosti s rastom cien energií v sume 1,4 miliardy eur, výdavky zo zdrojov plánu obnovy v rámci kapitoly Ministerstva hospodárstva (MH) SR v celkovej sume 143 miliónov eur určené najmä na podporu energetickej efektívnosti či podporu alternatívnych pohonov, ale aj výdavky zo zdrojov plánu obnovy v rámci kapitoly MIRRI v sume 142 miliónov eur na budovanie "Digitálneho Slovenska".

Výdavky na regionálny rozvoj sa oproti aktuálnemu stavu majú výrazne zvýšiť, zo 477 miliónov eur na 1,503 miliardy eur. Takmer celý balík (1,493 miliardy eur) je určený na regionálny rozvoj z prostriedkov EÚ a ďalších necelých deväť miliónov eur je naplánovaných na regionálny príspevok pre menej rozvinuté okresy.

Druhým najväčším balíkom financií v tejto kapitole sú výdavky v oblasti reštrukturalizácie priemyselných odvetví v sume 1,46 miliardy eur, v ktorých sú rozpočtované aj kompenzačné opatrenia v súvislosti s nárastom cien energií.

Na podporu podnikania je vyčlenených 694 miliónov eur. V rámci tejto oblasti sú rozpočtované výdavky EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra na podporu výskumu inovácií vo výške 513 miliónov eur a na podporu investícií by malo ísť v budúcom roku 175 miliónov eur.

Súčasťou podpory investícií v rámci podpory podnikania sú aj výdavky pre spoločnosť Valaliky Industrial Park v sume 133 miliónov eur, ktorá zabezpečuje prípravu investičného projektu "Strategické územie Valaliky".

Výdavky na informatizáciu v oblasti ekonomiky v sume 483 miliónov eur sa týkajú MIRRI, pričom okrem zdrojov štátneho rozpočtu obsahujú aj financovanie zo zdrojov Európskej únie. Najväčšiu časť tvoria prostriedky Európskej únie na medzirezortnom programe Informačná spoločnosť 2014 - 2020.

Na energetiku sú naplánované výdavky v sume 323 miliónov eur. Z toho prostriedky plánu obnovy rozpočtované v rámci kapitoly MH na podporu energetickej efektívnosti, na výstavbu nových zdrojov elektriny z OZE, modernizáciu existujúcich zdrojov elektriny z OZE a taktiež na podporu alternatívnych pohonov predstavujú sumu 142 miliónov eur.

Návrh rozpočtu verejnej správy ráta v budúcom roku s nárastom deficitu verejných financií na 6,44 % hrubého domáceho produktu (HDP) z tohtoročných očakávaných takmer 5 %. Celkové príjmy verejnej správy by mali v budúcom roku dosiahnuť 50,579 miliardy eur a výdavky 58,451 miliardy eur. Príjmy štátneho rozpočtu majú podľa návrhu predstavovať 26,699 miliardy eur a výdavky 35,041 miliardy eur. Hotovostný schodok štátneho rozpočtu má v budúcom roku dosiahnuť 8,341 miliardy eur.